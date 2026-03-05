Más allá de los ataques de Javier Milei, los empresarios “no dejaron de ser los héroes que invertían en la Argentina”

El periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, dialogó con Canal E e hizo hincapié en que el clima entre el Gobierno de Javier Milei y el sector empresario atraviesa un momento complejo.

Según Ariel Maciel, el panorama empresarial es heterogéneo y tiene varias dimensiones que el Gobierno sigue de cerca por su impacto social. En ese sentido, explicó: “Hay como varias capas de la realidad empresaria en la Argentina y que el Gobierno de Javier Milei está leyendo con mucha atención porque todo eso termina impactando en la cuestión social, que en definitiva es lo que ven muchos analistas políticos e incluso se ve desde el FMI”.

Las inversiones del sector empresarial siguen firmes

Asimismo, contextualizó sus declaraciones en medio de los cruces entre el presidente Javier Milei y algunos sectores empresariales. “Después de todo lo que fue el ataque de Javier Milei a algunos empresarios en particular, a la industria en general, hablando, recordemos, de prebendarios, de corruptos, no dejaron de ser los héroes que invertían en la Argentina”, señaló.

Maciel explicó que varios sectores clave de la economía están atravesando un momento delicado. Sobre ese escenario, afirmó que, “un pueblo sé que está bastante golpeado, digamos, porque lo integra la industria, el comercio y la construcción, que les está yendo bastante mal por la caída del consumo”.

Cuál fue el sector más afectado

También destacó el impacto del freno a la obra pública en el sector de la construcción. “Especialmente le fue muy mal a la construcción cuando se cerró la obra pública y además no hay incentivo para la construcción privada”, planteó.

En el comercio, agregó el entrevistado, la situación tampoco mejora a pesar de la apertura de importaciones. Sobre la misma línea, subrayó que, “la caída del consumo hizo que por más que tuvieran algún elemento, algún producto extranjero para venderlo, se lo vendiera a nadie”.

A pesar de las tensiones discursivas, explicó que todavía existe un respaldo importante del empresariado al programa económico del Gobierno. “Aún en este contexto, todavía existen puentes de vinculación y todavía no están disparando contra el Gobierno en defensa de sus pares, por lo bajo los acompañan, entiende que pedir el respeto es lo correcto”, señaló.