Andy Tow: “Hace rato que Cúneo Libarona estaba queriendo renunciar y lo que se discutía era cuál iba a ser su reemplazante”

El analista político, Andy Tow, conversó con Canal E y se refirió a que la salida de Mariano Cúneo Libarona del Ministerio de Justicia abrió nuevas interpretaciones sobre la estrategia del Gobierno en el área judicial y el equilibrio de poder dentro del oficialismo.

Andy Tow sostuvo que la salida del ministro no fue una sorpresa dentro del entorno político. Según explicó: “Hace rato que Cúneo Libarona estaba queriendo renunciar, se había puesto a la renuncia y lo que se discutía era cuál iba a ser su reemplazante”.

Lo que dejó la administración de Cúneo Libarona

Asimismo, resaltó que la gestión del exministro estuvo marcada por un enfoque centrado en el ajuste administrativo más que en la política judicial estructural. En ese sentido, señaló que, “Cúneo Libarona, básicamente, se encargó del ajuste, de eliminar el INADI, de echar gente o hacer las reestructuraciones administrativas”.

Sin embargo, Tow remarcó que el desempeño fue limitado en uno de los ejes centrales del área: la cobertura de cargos judiciales. Según explicó, el Gobierno no avanzó con los nombramientos pendientes: “Las tareas que él tenía, que era impulsar un nuevo nombramiento de la corte, no tuvo mucho éxito y tampoco avanzó con las tareas que se consideran principales para el nuevo ministro, que es avanzar con los acuerdos, con las designaciones de los magistrados, de tantos jueces federales como fiscales y defensores oficiales”.

El ministerio de Justicia paralizado desde la asunción de Javier Milei

Incluso planteó que el sistema judicial se encuentra prácticamente paralizado en materia de designaciones. “Es lo que prácticamente está congelado desde que asumió Milei, que no hay ningún nombramiento nuevo de magistrados”, sostuvo.

A pesar de estas críticas, el entrevistado reconoció que la gestión tuvo resultados en materia de relaciones internacionales vinculadas a regulaciones financieras. En particular mencionó las reformas normativas relacionadas con el lavado de dinero: “Me parece que lo que se concentró más que nada es en lograr la aprobación de los ámbitos internacionales al marco normativo que fue avanzando el URI respecto al lavado de dinero”.

En ese contexto, explicó que Argentina logró superar evaluaciones internacionales tras cambios legislativos: “Hubieron modificaciones a la ley contra el lavado de activos y Argentina pudo pasar las aprobaciones internacionales respecto a eso”.