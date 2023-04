Dólar Agro: se esperan anuncios del Gobierno para acelerar las liquidaciones del campo

El Ministerio de Economía ultima los detalles de la puesta en marcha de un nuevo tipo de cambio diferenciado denominado “dólar agro”. La medida apunta a fortalecer las reservas luego de haber tenido un balance negativo de US$1.918 millones en marzo.

“Este miércoles se estaría anunciado una nueva etapa de dólar diferenciado para el agro y no solo abarcaría la soja sino también a las economías regionales“, aseguró Luis Machado, editor de Economía en Perfil.

En esa misma línea, el entrevistado aseguró que en marzo el campo liquidó US $1.228 millones, una de las marcas más bajas para este mes en los últimos años. “En el primer trimestre de este año hubo una liquidación similar a la de marzo del año pasado, lo cual se justifica por la sequía”, añadió el especialista.

Los efectos de la sequía en la agroexportación

“Los agroexportadores aseguran que la merma de la liquidación es 100% producto de la sequía y no del tipo de cambio, no se está esperando a que haya una devaluación para liquidar”, aseguró Machado respecto a la hipótesis de falta de liquidación por un tipo de cambio no competitivo.

Luego, el entrevistado pronosticó que este año se van a cosechar 25 millones de toneladas de soja cuando el año pasado se cosecharon 40, marcando el gran impacto de la sequía en los rindes del campo.

“El productor va liquidando en función de lo que va necesitando, no liquida toda su cosecha de una y este tipo de cambio no va a tener el mismo impacto que el ‘dólar soja’”, concluyó Machado.