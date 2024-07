Dólar vs dólar blue: por qué aumentó la brecha cambiaria

El ministro de Economía, Luis Caputo, tuvo que optar entre frenar la subida de la brecha cambiaria o admitir un aumento mayor del riesgo país. Claramente, eligió la primera opción al anunciar que parte de las reservas acumuladas serán destinadas a retirar pesos del mercado

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Pedro Gaite, quien expresó que el programa económico del gobierno es “muy perjudicial para la actividad económica”.

Leve mejora y desplomes significativos

Según el entrevistado, aunque se intentó estabilizar algunas variables macroeconómicas financieras, lo que resultó en una leve mejora durante los primeros meses del año, “se logró a costa de un desplome significativo en los ingresos salariales y el poder adquisitivo”. Y dijo: “Esta situación repercutió negativamente en el nivel de consumo y, a su vez, en la producción”.

En continuidad, Gaite sostuvo que los datos de mayo y junio indicaron que, “no hay una verdadera recuperación, salvo en algún sector aislado” y “la realidad es que la actividad económica está estancada o incluso sigue en declive”.” Lo más preocupante es que las perspectivas futuras tampoco son prometedoras, ya que la recuperación del consumo privado es crucial para la recuperación de la producción y mientras no haya una recuperación significativa del salario real, esto no será posible”, agregó.

Cuáles son los sectores donde más bajaron los ingresos

Al analizar en qué sectores cayó más el ingreso, el entrevistado observó los más afectados fueron los estratos de ingresos bajos, quienes tienen una mayor propensión a consumir. Por lo tanto, “no se espera una recuperación vigorosa del consumo ni de la producción e inversión.", añadió.

Una situación inicial "crítica" y las alternativas para el ajuste

Para el economista, “la situación inicial era crítica” y requería una normalización de la macroeconomía que incluía un aumento del tipo de cambio, tarifas y reducción del déficit fiscal. Sin embargo, “había otras alternativas para moderar el ajuste y hacer que quienes más capacidad contributiva tienen paguen el costo”, dijo.

En base a datos, Gaite aseguró que, “el 50% de la población más pobre está soportando la mayor parte del costo, ya que sus ingresos cayeron mucho más que los de los estratos de ingresos altos”. Y en términos de reducción fiscal, “el costo ha recaído en los jubilados, quienes sufrieron una licuación de sus ingresos, y en la obra pública, que impacta significativamente en el empleo y la actividad económica”, contó.

Para cerrar, el economista dijo: “El gobierno propuso vender los dólares comprados en el mercado oficial de exportaciones en el mercado financiero para esterilizar los pesos emitidos, presentándolo como una política monetaria para frenar la emisión”.