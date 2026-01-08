Eduardo Ibarra sobre la intervención de Estados Unidos en Venezuela: “Esto ha sido una invasión”

El analista político, Eduardo Ibarra, dialogó con Canal E e hizo hincapié en la reciente crisis en Venezuela, marcada por una intervención directa de Estados Unidos, la cual abrió un nuevo escenario geopolítico en Sudamérica con impacto político, económico y diplomático.

“Esto ha sido una invasión, una intervención militar que en Sudamérica es la primera vez que Estados Unidos interviene militarmente”, afirmó Eduardo Ibarra, y remarcó que hasta ahora Estados Unidos había actuado “apoyando golpes de estados en Sudamérica o a través de las presiones económicas, pero nunca lo había hecho militarmente”.

La intervención en Venezuela y una violación a los derechos internacionales

Desde el punto de vista legal, planteó: “Esto es algo que desde el punto de vista legal es ilegal, es ilegítimo, viola todos los derechos internacionales y de la soberanía de los pueblos”. Aun así, señaló que el impacto político fue inmediato: “Ha acaparado la atención de todos los medios de comunicación del mundo y de la Argentina”.

Ibarra destacó que la crisis venezolana desplazó otros debates locales. “Esto eclipsa también estos movimientos políticos que se estaban dando en la Argentina con respecto por ejemplo a la reforma fiscal y algunas leyes que están aplazadas para febrero”, explicó.

Además, subrayó la reacción del arco político nacional. “El arco político ha declarado, ha respondido, nos llama la atención que hasta intendentes, concejales están hablando de la intervención de Estado militar de Estados Unidos en Venezuela”, señaló.

El apoyo de Javier MIlei a Donald Trump

En ese contexto, el entrevistado apuntó directamente al posicionamiento del presidente Javier Milei. “Nuestro Presidente tiene un alineamiento exageradamente incondicional con Estados Unidos”, afirmó. Sobre la misma línea, agregó que, “Javier Milei se apresuró a ser distinguido como el empleado del mes”, en referencia a su respaldo temprano a una transición encabezada por la oposición venezolana.

Sin embargo, advirtió que la estrategia de Donald Trump tomó otro rumbo. “Trump hace un desaire a Corina Machado”, dijo, y explicó que luego “acuerda con Delcy Rodríguez la continuidad del chavismo en el poder una vez que él aseguró que el petróleo iba a estar en manos de Estados Unidos”.