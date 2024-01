El foco de la agenda pública es sin duda el debate que se está dando en el Congreso en lo que es la definición de la Ley de Bases y el DNU, lo cual desvía del foco otras cuestiones muy importantes para todo lo que tiene que ver con la economía y lo social. Ante este panorama, este medio le consultó al economista y analista político, Eduardo Jacobs.

“El debate está ocultando la situación económica y la complejidad que tiene este momento para todos los argentinos”, comentó Eduardo Jacobs. “De pronto estamos discutiendo el impuesto a las ganancias y volver a la posición anterior, cuando en realidad es muy finito todo lo que se está haciendo”, agregó.

Pérdida de vista a la cuestión general

Posteriormente, Jacobs planteó que, “el Gobierno hizo un salto devaluatorio muy importante, está tratando de que el dólar funcione como un ancla y se ha hablado hasta el cansancio de evitar una hiperinflación”, sin embargo, “cada sector es muy claro cómo se abroquela en sus intereses y pierde de vista la cuestión general, se está quemando el rancho y hay que tratar de salvar lo más posible”.

El nivel de vida ha caído

“Todos los temas que se están discutiendo son muy importantes, pero hay que observar toda la discusión que hay respecto al empalme, si es en enero o cuándo es el empalme de las jubilaciones”, sostuvo el entrevistado. “Los últimos 4 años, los ingresos de los jubilados se han pulverizado, todo nuestro nivel de vida ha caído, el de los jubilados ha caído más y tienen menos margen para la caída”, completó.

Por otro lado, el economista señaló: “Hay una cantidad de legisladores que están en el medio de la polémica, que durante la campaña no se escuchó a ninguno y cuando el Gobierno armó esto tampoco”. Sobre la misma línea, remarcó que, “el Gobierno no lo supo explicar bien, no presentó claramente la situación, introdujo muchos temas menores que terminaron modificándose y se está perdiendo el foco de lo esencial”.

El Gobierno necesita del apoyo político para terminar con la recesión

“Lo esencial es que el Gobierno tiene que llegar lo antes posible con el apoyo político más grande para tratar que esta inflación y recesión, en la que estamos metidos hace ya más de 4 años, termine”, finalizó.