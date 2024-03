Eduardo Reina: “A Kicillof le interesa el conflicto, no le interesa el acuerdo”

Tras un extenso proceso electoral que terminó en la elección de Javier Milei como Presidente, tanto el peronismo como el PRO comienzan a moverse en su reestructuración y tiene como protagonistas a Axel Kicillof y su alejamiento del peronismo e incluso la posible unión de Ignacio Torres y Mauricio Macri. En función de analizar este tema en profundidad, este medio dialogó con el analista político, Eduardo Reina.

“Kicillof está buscando un espacio de liderazgo y acá encuentra un espacio que le pueda ser útil para ser un referente político para el futuro”, comentó Eduardo Reina. “Kicillof no creo que vuelva a unir al peronismo, él directamente ya no se está metiendo como peronista porque el peronismo no lo sigue a Kicillof”, agregó.

La postura de Axel Kicillof

Posteriormente, Reina planteó: “Kicillof está jugando su partido, que por el momento es individual, es el defensor de un dinero en la provincia de Buenos Aires y va a tener que demostrar que con menos dinero va a poder gestionar de una forma eficiente la provincia de Buenos Aires”. Luego, manifestó que, “a Kicillof le interesa el conflicto, no le interesa el acuerdo, porque para arreglar la coparticipación se necesita el 100% de presencia de todos los gobernadores”.

Las 2 fuerzas del PRO

“Por el lado del PRO, existen 2 fuerzas por el momento importantes, que es Larreta que quiere no caerse del espectro político y Mauricio Macri que quiere tomar la reorganización del PRO de una forma histórica”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “Horacio Rodríguez Larreta viene por otro lado, va por el consenso, está buscando consenso con peronistas y radicales, porque todo lo que es oposición está explotado”.

Se estima que Ignacio Torres se alineará con Mauricio Macri

Por otro lado, el analista político señaló: “Dentro del PRO, hasta ahora Nacho Torres le dieron visibilidad con toda esta historia y Nacho Torres no va a desaprovechar esta oportunidad, va a intentar crecer, ya generó el consenso de la Patagonia”. Sobre la misma línea, remarcó que, “Torres habla de hacer un PRO unido pero tiene una desilusión con Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, así que seguramente se alineará con Mauricio Macri y será uno de sus referentes futuros”.

Para finalizar, Reina expresó: “Patricia Bullrich está jugada a hacer una gran gestión en seguridad y el PRO se encamina a hacer una alianza electoral para el año que viene con Javier Milei o con la Libertad Avanza para tratar de generar el 60% de los votos a favor para el oficialismo”.