Eduardo Reina sobre el paro general: “Tenemos sindicatos ricos y la gente sigue pobre”

La cuestión del dinero que reciben los sindicatos y su estilo de manejarse han sido tema de debate durante largos años. Con el paro nacional en marcha, el análisis sobre esas cuestiones crece y se pone bajo la lupa el dinero que ingresa a los sindicalistas por parte del Estado. Con el fin de hablar más sobre este tema, este medio consultó con el analista político, Eduardo Reina.

“Hay un paro que no es convencional, porque no es un paro general donde el día anterior pensás en no ir a laburar porque mañana hay paro”, comentó Eduardo Reina. “Como primera medida hay transporte, con algunas imperfecciones pero todo funcionando, y todo el mundo que quiera se puede ir a movilizar”, agregó.

Los jubilados son el sector más afectado

Posteriormente, Reina planteó: “Hay gente que prefiere ir a laburar porque pretende un cambio y hay gente que decididamente está en oposición con las medidas del Gobierno y, entonces, decide que esto nos va a llevar a una catástrofe”. Luego, manifestó que, “los jubilados son los peores, es el más castigado, requiere los servicios de una jubilación y es el que no vamos a ver en la Plaza de Mayo”.

La lucha de poderes entre la casta política y sindical

“Acá hay una lucha de poderes de la casta política, que todavía existe porque nos está gobernando, y la casta sindical, que está tratando de preservar sus cajas”, sostuvo el entrevistado, que después recordó: “Alberto Fernández le dió casi USD 1.500 millones por año a las organizaciones gremiales con respecto a reintegros”.

Por otro lado, el analista político señaló: “Un sindicato es igual que un club de fútbol, por eso tiene tanto parentesco el sindicalismo con el fútbol”. Sobre la misma línea, remarcó que, “muchos vienen del sindicalismo o de la política, tiene mucho parentesco porque cada uno se complementa y son dos sistemas parecidos”.

Cómo puede afectar la aprobación del DNU y la Ley de Bases al sindicalismo

“Es un tema muy complejo, a los sindicalistas les va a afectar si se aprueba el DNU y la ley Ómnibus, aunque sea de esta parte trastocada y achicada como va a salir, porque se van a meter con el dinero que hoy están recibiendo por lo poco que hacen”, expresó Reina. “El gran problema de todo esto es que tenemos sindicatos ricos y la gente sigue pobre”, sentenció.