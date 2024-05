Educación privada: “En algunas universidades privadas, se paga sin consultar el convenio docente”

En las últimas semanas, el presupuesto universitario fue uno de los grandes temas de debate debido a los problemas de mantenimiento y, especialmente, el sueldo de los docentes universitarios. Sin embargo, el problema de la recomposición salarial no solamente opaca la situación de los docentes públicos, sino también privados.

La "precariedad laboral" de los docentes privados y públicos

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el doctor en Arte de la Universidad de Buenos Aires, Juan Antonio Lázara quien expresó que los docentes “están muy enojados porque les han llegado descuentos, que dependen de la provincia”, por ende “hay una contradicción en los sindicatos”.

Según el entrevistado, “hay un desfasaje impresionante entre la precariedad laboral de los docentes privados y los públicos”, en donde queda en claro que algunas de las privadas “el docente vive en estado de esclavitud”. Y agregó: “Es muy variada la situación de estos docentes, porque depende de la universidad”.

Sueldos y "diferencias" de los docentes de las universidades privadas

En continuidad con el tema, Lázara explicó que hay docente de universidades privadas que, “están en negro 20 o 30 años” y “tienen que monotributear”; en otras “se paga el salario sin consultar con los estatutos de convenios de docentes, sino mercantiles”. “Muchos docentes están en otros convenios muy distintos, como por ejemplo los de mercantiles”, agregó.

Con respecto a las diferencias entre las universidades públicas y privadas, Lázara aseguró que si un docente titular falta en la pública “no pasa nada porque hay un séquito de 5 personas que ayudan en la cátedra”. Además, destacó que hay vacaciones, licencias y un montón de prebendas para Congresos e investigaciones. En cambio, en las privadas, “si no te ponés frente al aula, no cobrás”, confesó.

La "jerarqueización de las carreras y la financiación de los alumnos

Al ser consultado sobre la jerarquización de las carreras, el docente explicó que, “al principio, las universidades privadas se alimentaron de las públicas”, pero desde hace algunos años “las universidades privadas, ya tienen docentes que se graduaron en su propia universidad”. Y continuó: “Sin generalizar, pero no es lo misma formación que te da la universidad pública que la privada”.

Por otra parte, Lázara expresó: “Si se hace la división de lo que le entra a una universidad pública por la cantidad de graduados o alumnos y hacés lo mismo con la universidad privada, te puedo asegurar que hay universidades públicas que el costo por alumno es el triple que en una universidad privada”.

Y continuó: “En las públicas, se recibe el 4% de los que entran y si se hace división de lo que transfiere el Tesoro Nacional dividido la cantidad de graduados te va a dar que muchas universidades públicas son más caras que en Harvard”. Para cerrar, destacó: “En las universidades privadas, la tasa de deserción es mucho menor; por ende que haya menos graduados, no significa que sea peor calidad”.