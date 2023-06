El acuerdo con el FMI y sus implicaciones: el peso de la deuda en las finanzas públicas

La inflación es un gran flagelo para la población del país. Es que no solo los productos en las góndolas están cada vez más caros sino que también los salarios siempre corren por detrás del índice de precios.

En este contexto, nos comunicamos con Julio Gambina, doctor en ciencias sociales, quien habló sobre la situación económica del país.

Salarios en declive

“El paro de la CTA autónoma reclama por el precio del trabajo, los precios relativos de la economía muestran que el salario está a la baja”, dijo Gambina, quien luego completó: “Hay una mayoría de la población que se siente indefensa ante la inflación”.

“Con la aparición de los planes económicos de cara a las elecciones, la inflación es una de las principales preocupaciones”, disparó el entrevistado. “Las políticas macroeconómicas pueden privilegiar el mercado interno y para eso se necesita capacidad de gasto en la población”, añadió.

Distribución y peso de la deuda

En esa misma línea, el entrevistado dijo que una parte muy importante de la población del país no tiene ingresos y, por ello, no puede gastar. “Pese al crecimiento económico, los datos muestran que los ingresos vienen perdiendo, no hay una distribución equitativa”, detalló.

Asimismo, Gambina dijo que hoy es “impagable” el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). “Hoy el sector público tiene que destinar muchos fondos al pago de la deuda, el cual es un condicionante muy fuerte”, concluyó.