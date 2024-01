El campo pidió una urgente audiencia al Banco Central por los créditos a productores

La Mesa de Enlace pidió una audiencia urgente al presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, para tratar la disconformidad que existe entre los ruralistas por el encarecimiento de las tasas crediticias para aquellos productores que conserven el 5% de la cosecha de soja.

Canal E se comunicó con la ingeniera agrónoma y especialista en mercados del agro, Paulina Lezcano quien explicó que, “desde la Mesa de Enlace están reclamando al Banco Central que se quite esa medida por ser discriminatoria para quienes tienen ese volumen de soja”.

Stock de soja, prórroga de embarques y derecho de exportación

Según Lezcano, el stock “es un volumen muy bajo y no significa que el productor esté especulando, sino que en general se mantiene para justamente ir pagando los gastos a lo largo de toda la campaña”.

Otros de los temas que preocupa al sector es el derecho de exportación, los cuales “no solo siguen, sino que aumentaron” y la nueva “prórroga de los embarques de trigo”. “Se mezclan medidas que se repiten del gobierno anterior con una situación económica que realmente genera más preocupaciones”, expresó Lezcano.

Al ser consultada sobre la posibilidad de pérdida de mercados, la ingeniera agrónomo explicó que, “con esta prórroga se permite embarcar, pero un poco más tarde”.

Para finalizar, agregó: “No es que se cancela o se perjudica a los compradores internacionales, pero sí el exportador local al no tener la urgencia de hacerse de esa mercadería es probable que no salga a pagar precios altísimos para comprar el producto”.