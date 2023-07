El caso de Lácteos Vidal refleja la difícil situación de las pymes en Argentina

En la actualidad, el desarrollo de una pyme en la Argentina suele ser bastante complicado y lleno de incertidumbre para los empresarios. Recientemente, hubo un conflicto con una empresa láctea ubicada en Carlos Casares, llamada Lácteos Vidal, la cual llegó a una instancia judicial. En este contexto, nos comunicamos con Martín Ciprés, director de Noticias Industriales.

“El tema de Lácteos Vidal se ha convertido en un caso testigo para toda la industria, hubo un conflicto tras el despido de 29 trabajadores el año pasado en la empresa. Esto derivó en que tenían que mantener la producción, entonces tomaron nuevo personal y a raíz de esto, cayeron en una causa judicial”, explicó Martín Ciprés, sobre la situación de una empresa ubicada en Carlos Casares. “Es una preocupación muy importante lo que le está pasando a Lácteos Vidal, se podría resumir en una frase y es que las pymes en la actualidad están solas”, añadió.

¿Cómo se inició el conflicto de Lácteos Vidal?

Según Lacteos Vidal, los trabajadores habían sido despedidos con justa causa. Los 29 despedidos en la actualidad, el año pasado, habían realizado una medida de fuerza que derivó en la paralización total de la planta de lácteos. En este contexto, Ciprés informó que en febrero, “la cámara general respaldó el pedido del sindicato y de estos 29 despedidos y ahí empezaron los problemas más graves que tiene la empresa”.

Sobre la misma línea, remarcó que Lácteos Vidal “durante 3 meses no pudo producir” y que con la decisión de la justicia, “hoy los despedidos, sin trabajar, están cobrando $300.000 por mes hasta que se reincorporen y esto atenta contra las pymes”.

La falta de respaldo hacia las pymes

“Tenemos un modelo de país donde lo que le pasa a Lacteos Vidal, pasa en muchos planos”, declaró el CEO de Noticias Industriales. Luego, argumentó: “Es una pelea que no tiene fin. Porque la única situación que le queda a la empresa Vidal es incorporar a estos 29 despedidos, o terminar cerrando las puertas porque el modelo de negocio no da y tampoco los costos”.

Para finalizar, el entrevistado brindó su opinión sobre la situación que está padeciendo la empresa láctea: “Entendiendo todas las partes, sin empresa y sin industria no hay trabajo, sin industria no hay nación. Si en algún punto no hay una consideración de la viabilidad de la empresa, es muy difícil que este conflicto llegue a buen puerto, porque todas las variables a favor de la empresa están casi rotas”.