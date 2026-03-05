Impacto del conflicto de Medio Oriente sobre el agro: “El costo de producción no es rentable”

El consultor del mercado de granos, Germán Iturriza, explicó en Canal E cómo el conflicto en Medio Oriente y el bloqueo del Estrecho de Ormuz ya presiona sobre el precio de la urea y podría afectar la rentabilidad agrícola mundial y la oferta de granos en las próximas campañas.

Germán Iturriza explicó el escenario y advirtió sobre posibles consecuencias si la crisis se prolonga. “Estamos en un momento de extrema tensión. Si el conflicto se extiende, no le sirve absolutamente a nadie, salvo, obviamente, a Irán”, afirmó.

Incertidumbre por la logística del petróleo

Asimismo, señaló que el problema central es el impacto logístico que provoca la paralización del estrecho, una vía marítima fundamental para el transporte de energía y fertilizantes. “Estamos en una fase donde los que están en la cadena global de logística y de distribución de estos productos, tanto del petróleo como de la urea, están en modo de ‘no quiero vender porque no sé qué precio voy a reponer’”, explicó.

A su vez, del lado de la demanda ocurre el fenómeno inverso con compradores que buscan asegurarse stock ante el temor de un agravamiento del conflicto. “Tenés, por otro lado, a los que están del lado comprador, que dicen ‘yo me quiero asegurar por las dudas, mirá si esto escala’”, señaló Iturriza.

El mercado de commodities se encuentra sin rumbo

Ese comportamiento genera un efecto inmediato en los precios. “Estamos en un momento donde no sabemos muy bien a dónde ir. Y ahí es donde el mercado se frena”, sostuvo.

El problema, según advirtió el entrevistado, es que el aumento de los costos podría dejar a los productores sin margen económico: “Estamos entrando en una zona donde ya el costo de producción, si esto sigue escalando, ya no es ni rentable”.

En ese sentido, remarcó que los productores agrícolas no tienen capacidad de fijar precios en el mercado internacional. “Ningún país del mundo, en lo que es commodities, soja, maíz y trigo, vende al precio que quiere vender, vende al precio del mercado”, afirmó.