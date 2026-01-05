La analista del mercado de granos de AZ Group, Lorena D’Angelo, pasó por Canal E y se refirió al impacto de la coyuntura internacional, el vínculo entre los commodities agrícolas y el petróleo, y las perspectivas productivas y comerciales para la campaña 2025/26.

Lorena D’Angelo aclaró que, por ahora, el conflicto internacional no se refleja de manera directa en los granos. “El petróleo está cotizando levemente al alza en los distintos mercados pero no explotando, pensando también que es un producto que está teniendo una oferta a nivel mundial muy significativa”, explicó. En ese sentido, remarcó que hoy los precios agrícolas responden más a factores propios del mercado: “Hoy lo que estamos viendo principalmente en el mercado de granos es puntualmente efectos del mercado propio, del mercado de granos”.

La relación entre el precio de los granos y el petróleo

Sin embargo, subrayó el vínculo estructural entre granos y energía. “Algunos de los granos están muy vinculados con el precio del petróleo”, señaló, y recordó que maíz y soja tienen relación directa por su uso en biocombustibles y por los insumos energéticos: “Estos dos granos usan sus insumos como sustituto de parte del petróleo”.

Respecto a una eventual escalada internacional, D´Angelo advirtió que el impacto podría llegar por la vía de los costos logísticos. “El precio del petróleo tiene impacto en el costo de los fletes, y gran parte del comercio de granos se da de forma internacional utilizando barcos”, explicó.

La actualidad del comercio entre China y Estados Unidos

Uno de los ejes centrales fue la relación entre China y Estados Unidos. En este contexto, recordó que existe una tregua comercial, pero con compromisos aún incompletos: “China se comprometiera a comprar más productos americanos, entre los cuales es la soja”. Aunque aclaró que el ritmo de compras es lento: “Hoy las compras totales están en el orden de los 6 millones y medio de toneladas”.

La entrevistada advirtió que el ingreso de la cosecha sudamericana puede cambiar el escenario. “Ya está ingresando la cosecha brasileña de soja y como todo mercado donde los precios tienen una presión de oferta que va a proceder desde Sudamérica, después China se va a volcar a Sudamérica, puntualmente más a Brasil”. Además, sostuvo que las tensiones geopolíticas pueden influir: “Puede generar cierta tensión en los mercados”.

Sobre el trigo, destacó el volumen productivo alcanzado. “Todas las estimaciones están arriba de 27 millones y medio o cercanos a los 28 millones”, señaló. Sin embargo, advirtió sobre el impacto de la calidad y la sobreoferta global: “Con la oferta que tengamos y calidades más bajas, los precios del cereal serán más bajos de los últimos años”.