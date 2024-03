El mercado expectante ante el nuevo comunicado de la FED

El experto en mercados de capitales Ariel Squeo explicó a este medio cuáles son las perspectivas que tiene el mercado en medio de nuevos datos clave que publicará la Reserva Federal de Estados Unidos.

Hay expectativas por "el nuevo comunicado de la Reserva Federal, donde la tasa de interés no va a sufrir cambios", explicó Squeo. Pero "hay dos aspectos importantes para prestar atención: uno tiene que ver con los activos que mantienen su balance, principalmente de los bonos que fue comprando la FED durante la última década que permitió inyectar dinero en el mercado y dinamizar la economía", indicó.

No obstante, el especialista dijo que "ahora estamos en la vereda opuesta", dado que se empieza a observar cómo esos bonos van a salir del balance y cómo a medida que vayan venciendo no se van a ir renovando, "algo muy sensible para el mercado".

Mientras que, otro aspecto importante a observar para el experto en mercados de capitales va a ser el dot plot, que son "las proyecciones, que hace cada uno de los miembros de la FED, sobre lo que va a ser el nivel de tasa adecuada". "Esto sucede una vez cada trimestre". En este contexto, "el mercado va a promediar todas las distintas proyecciones y con eso generar una expectativa hacia donde van a ir las tasas". En este sentido, se esperan tres recortes de tasa para este año.

Qué sucede con el S&P500

El mercado arrancó la jornada "muy tranquilo y estuvo un tanto errático en estos días", dijo Squeo. Luego añadió: "En tanto el S&P 500 empieza a acercarse a 5200 y muestra una suba pero que en estas últimas semanas se desaceleró mucho".

Tesla es una de las acciones más castigadas

En tanto, Squeo se refirió a Tesla y comentó que fue uno de los papeles más "castigados del mercado", porque sufrió por "los balances, por problemas eléctricos, por por problemas de vehículos, por baja demanda en algunos sectores del mundo o movimientos de su fundador Elon Musk, que desconcertaron al mercado". "Lo que hay que ver es si en el mínimo que ha caído ahora, descontó todo lo malo".