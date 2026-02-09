El tequila Maradona vuelve al centro de la polémica a meses del Mundial 2026

La imagen de Diego Armando Maradona volvió a generar controversia en México tras la aparición de su marca de tequila en partidos del fútbol local. Según explicó el periodista Enrique Hernández, el producto comenzó a verse recientemente en estadios de primera división. “Hace dos sábados, en un partido entre Chivas y San Luis Potosí, apareció el tequila Maradona en las pantallas laterales de la cancha”, detalló.

El origen del producto se remonta a 2022, cuando se cedieron derechos para su producción. “Matías Morla había dado y cedido los derechos y la licencia a empresarios mexicanos para producir tequila y mezcal”, explicó Hernández. Ambas bebidas tienen una fuerte relevancia en el país, ya que “la denominación de origen le corresponde a México”, lo que convierte al país en el principal productor mundial.

Derechos de imagen, mercado y precios

Consultado sobre la disputa entre las hijas de Maradona y su exabogado, Hernández fue claro: “En México no se conoce ninguna disputa en torno a la imagen”. Según explicó, cualquier conflicto debería canalizarse a través del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual. “Si hubiera una oposición formal, el producto no habría salido al mercado”, afirmó.

Actualmente, el tequila Maradona ya se comercializa en importantes cadenas. “Ya lo venden en Golma, en Liverpool y la televisión lo muestra en los partidos”, remarcó, destacando además el valor simbólico del lanzamiento en la antesala del Mundial 2026 que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá.

En cuanto a los precios, Hernández explicó que el producto apunta a un segmento premium. “Las botellas van de los 50 a los 500 dólares”, señaló, aclarando que “para el mercado mexicano una botella de 500 dólares es un exceso”. También describió las distintas presentaciones: “Hay botellas con la imagen de Maradona y otras con una bota de fútbol donde se guarda la bebida”.

Un negocio global con sello mexicano

Sobre el público objetivo, Hernández indicó que “apunta a consumidores con poder adquisitivo”, en un contexto donde el tequila dejó de ser un producto popular. “Ya no es nada barato, mucho termina en Estados Unidos y en Europa”, explicó.

El mercado estadounidense es clave: “Se venden unos 3.000 millones de dólares al año en tequila”. Además, recordó que todas estas bebidas deben producirse en México. “Si se produce en otro país, no puede considerarse tequila”, sostuvo, destacando el rol de estados como Jalisco y la expectativa de un fuerte impulso comercial durante el Mundial.

Actualmente, el tequila Maradona se vende en México y Estados Unidos. “Seguramente en algún momento llegará a Argentina”, concluyó.

