El Banco Central evalúa elevar la tasa de interés ante la acelerada de la inflación

Debido al incremento de precios y la constante devaluación que sufre el peso argentino, las personas tienden a observar como una mala opción la posibilidad de invertir el dinero en un plazo fijo debido a que no se sienten cubiertos ante la inflación. En este contexto, este medio se comunicó con la especialista en finanzas, Débora Mollón.

“El tema siempre es conocerse, tratar de estar tranquilos dentro de esta vorágine en la que estamos y donde todo cambia, la única certeza que tenemos es que estamos en medio de una incertidumbre”, comentó Débora Mollón. “Lo peor que nos puede pasar es no saber, no conocer, no tener herramientas o no entender qué es lo que está pasando. Independientemente de lo que pase el 22 de octubre tengo que tener mi plan en casa armado”, agregó.

La importancia de no tomar decisiones trascendentales en estos días

Posteriormente, Mollón manifestó que, “una buena opción es no tomar decisiones trascendentales en estos días porque peor que estar en el fondo del mar es la incertidumbre, que nos hace mal porque estamos todo el tiempo inquietos”.

En la actualidad, la tasa del plazo fijo es negativa

“Estamos poniendo en duda a los plazos fijos porque hasta hace unos días, la tasa de interés que pagaba el plazo fijo cubría más o menos tu riesgo de inflación, o sea, te empataba ese poder adquisitivo”, sostuvo la especialista en finanzas. En relación a este tema, añadió: “Hoy en día la tasa es negativa y está rindiendo por debajo”.

A su vez, la entrevistada señaló que, “la tasa del plazo fijo es nuestra tasa pasiva y eso le va poniendo un valor a tu tasa activa, que es a la tasa que se toma crédito”. Sobre la misma línea, remarcó: “Los créditos no siempre son el préstamo que está un poco subsidiado o que está otorgado para consumo y salvar la situación. Las empresas toman prestamos todo el tiempo para invertir”.

El intenso estudio que debe hacerse para ver si conviene o no subir la tasa de interés

“Yo voy subiendo la tasa a la que tomo dinero siendo el sistema financiero pero después eso me termina elevando la tasa que yo tengo que cobrar cuando doy dinero”, explicó Mollón. A modo de cierre, expresó que, “se cuida tanto el tema de la tasa porque tiene un gran impacto. Quizá mañana la suban a la tasa pero hay que ver porque está atada a un montón de cuestiones”.