El Gobierno convino con el FMI aumentos entorno al 200% en el precio de las tarifas de Energía y el ex secretario de Energía Emilio Apud en comunicación con Canal E se refirió al valor de las tarifas, a los cortes de luz y a las subas de precios en el sector de los combustibles.

El intervencionismo estatal generó cortes de luz

Respecto a los cortes de luz que comenzaron a registrarse con la llegada de altas temperaturas, el entrevistado indicó que, "en el sector eléctrico lo que no es normal es que los gobiernos no hayan tomado medidas para que la gente no sufra los cortes de luz". Esto es consecuencia de "la falta de inversión que genera el intervencionismo estatal de los últimos 20 años".

Entonces "el intervencionismo es evidente que no es negocio para nadie y que vamos a tener que pagar la tarifa plena, salvo aquellas personas que no puedan pagar, para ellos habrá una tarifa social", señaló Apud.

Luego el entrevistado explicó que al no haber inversiones, "donde más se sufre es en los centros de distribución, por eso los cortes ocurren en los centros densamente poblados donde los picos de demanda son bastante altos". No obstante, "si bien no hay reserva" las condiciones climáticas fueron benignas y generaron que "se llegue raspando a brindar el servicio".

Cuánto paga cada usuario por el servicio de luz

"Tenemos un servicio acorde a lo que pagamos, ahora estamos pagando un 10% del valor del servicio de energía", afirmó Apud. Luego añadio: "No podemos exigir que se haga inversiones si no se le da la contraparte correspondiente". "El Estado paga un subsidio pero no cubre inversiones".

"Hoy los que más pagamos cubrimos el 45% del valor del servicio, mientras que los que menos pagan cubren un 10 o 15% del servicio", detalló el ex secretario.

La evolución del precio de los combustibles

Sobre el último aumento del precio de los combustibles y las perspectivas de cara al corto plazo, el entrevistado aseveró que, "los precios de los combustibles es un comoditie y está directamente afectado por el valor del dólar". No obstante, "este 6% no está muy claro a qué obedece", indicó. Pero luego añadió que hay hay impuestos a los combustibles que quedaron desactualizados y que en marzo se comenzarán a actualizar y esto generará nuevos incrementos.

Ante la consulta de por qué si somos productores, no debemos pagar menos el valor de los combustibles, Emilio Apud sentenció: "Si no pagas precios internacionales las petroleras no vienen a sacar el petróleo de acá". "Pero cuando no haya más petróleo porque no se invierte a qué precio vamos a pagarlo, al precio que dice el gobierno o al precio internacional". "Nosotros tenemos que dejar de hacernos los vivos", concluyó.