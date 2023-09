En América Latina el costo de filtraciones de datos aumentó un 78% en tres años

En lo que va del año, el costo de filtración de datos aumentó considerablemente llegando al 78% en América Latina, tras llegar a los 2,46 millones de dólares desde 2020, un máximo histórico, según el reporte anual Cost of Data Breach publicado por IBM Security. Para hablar sobre los motivos y las causas de estos casos, Canal E se comunicó con el especialista en tecnología Alan Mai, quien expresó que, “es una cuestión que no sólo en términos económicos está causando estragos, sino en la cantidad de empresas que no lo tenían en el mapa de los riesgos”.

Según Mai, “es alarmante cuando vemos pymes cuyo riesgo estaba en en la devaluación o inflación y de pronto se enfrenta a una empresa completamente paralizada por un ataque de este tipo”.

Modalidades de robo

Con respecto a las modalidades de robo, el especialista expresó que, “siguen siendo el robo de credenciales y el fishing”. Y agregó que, según los responsables de sistemas de infraestructura, tecnología o de seguridad en las organizaciones, las empresas no invierten en estas cuestiones sino que acuden a mecanismos más simples de hacer, como la concientización de usuarios ante un ataque cibernético.

Para Mai, hay una falta de de pro actividad al respecto, porque respecto los ataques son más duros, llegan a más personas y empresas, y genera un impacto mayor. Y agregó: “Pero también las medidas de prevención y detección son mucho más accesibles que hace 20 años y por lo tanto deberíamos estar haciendo más cosas de la que estamos haciendo”.

La inteligencia artificial

Al ser consultado sobre la posibilidad de que la inteligencia artificial pueda poner un freno a estas filtraciones, el entrevistado expresó que, “el problema es que los cibercriminales la están usando también”.

Y para finalizar, agregó: “Tienen las maneras y los medios para hacer ataques cada vez más convincentes”.