En Brasil quieren castigar al sector de lácteos que exporta la Argentina

Los productores brasileños de lácteos dieron un paso significativo en su lucha contra las importaciones de Argentina y Uruguay al avanzar en un reclamo ante la Secretaría de Comercio de Brasil para que se dicte una medida antidumping.

Esta acción surge después de una serie de presentaciones judiciales que destacan el impacto negativo que tienen estas importaciones en la industria láctea nacional.

Acusación de dumping

Para conocer más detalles sobre esta problemática, Canal E se comunicó con el periodista Lionel Paredes quien expresó que, “hay una fuerte presión de los productores lácteos de Brasil con castigar a los productores argentinos de lácteos porque lo acusan de hacer dumping”.

Según el entrevistado, Brasil es el socio comercial principal de Argentina y “por el incremento de las exportaciones e importaciones” los productores brasileros “se ven afectados”.

Pedidos al Gobierno de Brasil

Por este motivo, Paredes explicó que desde Brasil “salieron a presentarle un petitorio al Ente Regulador y al Gobierno para que impongan una medida”. En ese sentido, el periodista comunicó que, desde fuentes del gobierno de Lula dijeron que “no van a poner ningún impuesto porque bajaría drásticamente el producto en Brasil”.

Para finalizar, recalcó: “Brasil no va a aumentar ni impuestos ni aranceles, porque no le conviene desabastecer el mercado y tampoco Argentina se va a sobrestockear de leche porque si no hay una oferta enorme de leche no sabríamos qué hacer con ella".