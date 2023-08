Expropiación YPF | Según un experto, la Argentina debería haber apoyado más a la petrolera estatal

En vista al juicio por la expropiación de YPF por la cual fue demandada la Argentina, este medio se comunicó con el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), Daniel Rosato, quién habló de la importancia que fue para el país la recuperación del yacimiento petrolero Vaca Muerta por parte de YPF, la posibilidad de un dólar pyme y lo que se espera en el futuro de cara a un mayor desarrollo energético.

“Vaca Muerta no existiría si no hubiese sido recuperada por YPF. Desde IPA, vemos muy injusto en este juicio que no tenga el apoyo por parte de Argentina”, expresó Daniel Rosato. “En 2012, cuando YPF se queda con el 51% de las acciones, la empresa petrolera estaba devastada. A partir de que se hace cargo, la compañía comenzó a realizar inversiones, a ser rentable y a tener un rendimiento que dio lugar a que Vaca Muerta hoy sea lo que es”, agregó.

La compra de Vaca Muerta por parte de YPF fue clave para preservar los recursos naturales

Sobre la misma línea, Rosato dijo que YPF recuperó lo que la empresa anterior, dueña de las acciones, había dejado perder como son los recursos naturales. “Terminaron con 5 pozos secos cuando en la actualidad YPF tiene más de 250 pozos de petróleo operativos. Si en ese momento no se hubiera tomado esa decisión con la continuidad de una empresa que abandonó los recursos naturales que la Argentina le dio para explotar y generar riqueza, el país estaría en una situación muy crítica”, completó.

Exportación y producción local, las claves de la soberanía energética

Según el entrevistado, en los años anteriores no llegaban las inversiones porque no había energía. En la actualidad, se está viendo a la Argentina con muy buenos ojos porque, “va a tener lo que el mundo necesita”. Además, dijo que, “no se trata solo de energía para exportar y abastecer al mundo”, sino también, “poder producir y desarrollar localmente para terminar con uno de los problemas más grande que tiene la Argentina como es el fantasma de la falta de dólares”.

Las industrias exigen un dólar pyme

A modo de cierre, el presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA), aseveró que a raíz de la falta de dólares, “se está dando una situación muy complicada”. Hay empresas que tienen problemas para importar insumos, si bien no están paralizadas se encuentran con incumplimientos. “Lo que estamos pidiendo concretamente al Gobierno es un dólar pyme, porque tenemos muchas industrias manufactureras que han dejado de exportar porque no le es rentable, pierden dinero”, concluyó.