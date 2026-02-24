Falta de previsión en Santa Fe tras su emisión de deuda internacional: “Terminaron perdiendo 120 millones de dólares”

El economista, Federico Vaccarezza, dialogó con Canal E e hizo hincapié en que el manejo de los dólares obtenidos por la provincia de Santa Fe tras su emisión de deuda internacional abrió un fuerte debate sobre previsibilidad cambiaria, regulación y timing financiero.

“Lo que hay que tener en cuenta en cierta medida es la falta de previsión por ahí que tuvo el gobierno de Santa Fe”, afirmó Federico Vaccarezza, al señalar que la provincia colocó deuda, recibió los dólares en el exterior y decidió no ingresarlos de inmediato al país. “A veces con la especulación se gana, pero con la especulación se puede perder”, agregó.

El mal timing de la liquidación

Según explicó, los fondos quedaron depositados en una cuenta en Nueva York y no fueron liquidados en el Banco Central en el momento oportuno. “El dólar empezó a bajar y a medida que el dólar empezaba a bajar iban a recibir después menos pesos esos dólares”, detalló. En ese contexto, comparó la maniobra con una estrategia de retención especulativa: “Entonces especularon en cierta medida como si fuera un silobolsa”.

El resultado fue contundente. “Lo que terminaron es perdiendo 120.000 millones de dólares al momento de ingresar la divisa en un momento en el cual el dólar había bajado”, sostuvo Vaccarezza, y remarcó que el escenario era previsible para quienes seguían de cerca la política monetaria y cambiaria. “Se podría haber evitado, yo creo que sí”, afirmó.

Uno de los puntos centrales fue la falta de una regulación clara para las provincias. “Para las empresas está claro, por ejemplo, la normativa del CRL lo establece bien claro para las empresas, para el Gobierno también, lo que no está muy claro es para los gobiernos provinciales”, explicó. Ese vacío permitió la especulación con el momento de liquidación de los dólares.

El doble filo de la especulación

“El Banco Central dejó como un vacío ahí y se aprovechó el gobierno de Santa Fe de decir que ha sido para decirlo bueno, voy a especular en cierta medida para traerlos cuando sea más conveniente”, planteó el entrevistado. Sin embargo, el contexto cambió: “Si eso lo hubiera hecho en 2023, por ahí habría salido ganando, hacerlo en 2026 terminó generando una pérdida”.

Sobre la colocación de deuda, explicó que se realizó en noviembre, con tasas acordes al riesgo argentino. “Estuvieron en un 6, en un 8% aproximadamente”, indicó, y recordó que los fondos permanecieron en Estados Unidos tras la licitación: “La plata quedó guardada en Estados Unidos en una cuenta en Nueva York y no se trajo directamente para la Argentina en su momento”.