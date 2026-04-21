Federico Glustein: “Las industrias siguen cerrando”

La economía argentina enfrenta un delicado equilibrio entre la estabilización macroeconómica y el deterioro de la actividad en la vida cotidiana. El economista, Federico Glustein, planteó que el Gobierno tiene por delante dos desafíos centrales que condicionarán su futuro político y económico.

“Tiene dos desafíos que son importantísimos. El primero tiene que ver el tema de la inflación, evitar una espiralización ascendente”, explicó. Según detalló, los primeros meses del año mostraron una dinámica preocupante: “La inflación está muy por arriba de la perspectiva, anualizándose casi un 50%”.

Para el analista, si no se toman medidas correctivas, el escenario podría agravarse: “Podríamos esperar por lo menos un 35-40% para este año”, lo que también impactaría en las proyecciones hacia 2027. El segundo eje clave, indicó, es el frente externo: “Cumplir con todas las obligaciones del FMI” para sostener estabilidad cambiaria y financiera.

El impacto en la economía real y el empleo

Más allá de los indicadores macro, Glustein puso el foco en lo que sucede en la vida diaria: “Lo que uno ve es el impacto no en la macro, sino en la micro”. En ese sentido, describió un escenario complejo en los principales centros urbanos del país.

“Hubo una caída fuerte de la industria, una caída del empleo formal y un crecimiento del empleo informal”, sostuvo. Esto, explicó, implica pérdida de derechos laborales, menor poder adquisitivo y caída del consumo, factores que afectan directamente el tejido social.

El especialista advirtió sobre un fenómeno preocupante: “Esa clase media empobrecida o clase media frágil termina pasando por un ajuste a ser clase baja”. Esta transformación, remarcó, reduce el consumo y limita el crecimiento económico.

Crecimiento sectorial insuficiente y falta de políticas micro

Si bien algunos sectores muestran crecimiento, Glustein consideró que no alcanzan para traccionar la economía: “Cuatro o cinco sectores crecen… pero no son tan generadores de trabajo”. Entre ellos mencionó la minería, la energía y la intermediación financiera.

En contraste, alertó sobre el cierre de empresas: “Las industrias siguen cerrando… ya estamos en algunas industrias un poquito más grandes que están cayendo”. Además, cuestionó el tipo de empleo que se está generando: “Lo que hay es cuentapropismo… más bien como un intento de tener algún tipo de derecho que empleo genuino y de calidad”.

Para Glustein, el problema central es la falta de políticas enfocadas en la microeconomía: “Al gobierno le falta darle muchísimas puntadas al plan micro”. En esa línea, subrayó que los logros macro son solo herramientas: “Bajar la inflación y tener superávit son medios… el fin tiene que ser crecimiento sostenido”.

Finalmente, dejó una reflexión sobre el rumbo del modelo económico: “Lo que tenemos enfrente es la continuidad de este modelo de exportación primarizada”, lo que abre interrogantes sobre el futuro de la industria y el empleo en Argentina.

