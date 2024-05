Fernando Pedrosa: “La fantasia de crear un Estado palestino no es posible”

Israel comenzó su ofensiva en Rafah, el último bastión de Hamas en la Franja de Gaza. Los ataques se realizan mientras las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) intentan controlar el corredor entre Gaza y Egipto.

En este contexto, el equipo de Canal E se comunicó con Fernando Pedrosa, experto en internacionales especializado en Medio Oriente, quien habló sobre la ofensiva del país hebreo.

Creación de un Estado Palestino

“Estamos en un momento donde hay mucho humo discursivo, casi todos los países tiene relación con la autoridad palestina pero no existe un Estado palestino”, dijo Pedrosa, quien luego completó: “Es una declaración de principios pero es un Estado que no existe, no tiene fronteras ni autoridades”.

“Si se crea el Estado, tendría que tener mucho cuidado para que no sea un satélite de Irán”, detalló el entrevistado. “El apoyo a Israel tiene que ver con si apoyas a occidente o no, los vecinos de Israel se oponen al estado palestino”, detalló.

Asimismo, el analista dijo que “la fantasia de crear un estado palestino no es posible”. “Debería haber un gran control internacional para evitar que caiga en manos de grupos terroristas”, añadió.

Ataques israelíes en Rafah

“Israel entendió lo que estaba pasando, entró con mucha inteligencia y tomó la frontera entre Egipto y Gaza”, detalló el entrevistado. “Hallaron túneles con contrabando de armamento”, añadió.

En esa misma línea, el experto aseveró que se movilizaron 800 mil gazatíes hacia el norte de Rafah. “Egipto no quiere que ingrese ningún palestino al país por miedo a que ingresen terroristas”, complementó.

Finalmente, Pedrosa dijo que Israel está teniendo en cuenta todas las advertencias internacionales, lo cual deriva en mayores bajas israelíes. “Hay una guerra de guerrillas, Hamas está intentando reorganizarse. Se espera que el conflicto dure siete meses más”, concluyó.