Israel continúa con sus ataques en Rafah pese al fallo de la CIJ

Aviones y artillería israelíes bombardearon ayer diversas zonas de la Franja de Gaza, pese al fallo del máximo tribunal de la ONU para que cesara su actividad militar, en particular en Rafah, en el sur. El gobierno israelí dejó en claro que continuará su operación en Gaza, pese al fallo de la Corte Internacional de Justicia para que detenga la ofensiva, pero todo indica que lo hará tratando de encontrar el equilibrio entre reducir las críticas de sus aliados –en primer lugar, Estados Unidos, con Joe Biden bajo presión y a seis meses de las elecciones–, y alcanzar sus objetivos estratégicos para el futuro de la Franja.

El gabinete de Guerra de Israel considera que tomar Rafah y la frontera significaría completar la reconquista de Gaza, lo que permitiría limitarse a lanzar incursiones de baja intensidad. Netanyahu aseguró en varias oportunidades, que según la inteligencia israelí, en Rafah se encuentran los últimos cuatro batallones organizados de Hamas, que se mueven en una infraestructura principal de túneles y lanzacohetes. Y si controla toda Rafah, Israel podría reducir el contrabando de armas en el futuro.

A lo largo de las últimas semanas, Joe Biden fue endureciendo cada vez más sus mensajes hacia el premier Benyamin Netanyahu hasta pedirle abiertamente que suspenda la ofensiva sobre Rafah y hasta reafirmó el apoyo de Estados Unidos a la solución de los dos Estados, que el gobierno israelí ya no oculta que no está en sus planes, al menos por un buen tiempo. Frente a las críticas y llamados de atención de firmes aliados como Washington, –pero también la UE–, en especial Alemania e Italia, el ejército israelí no cesó sus ataques en la Franja, aunque lo está haciendo de manera más lenta y cautelosa, en especial en Rafah, en el sur. Aunque como advirtió el New York Times, a medida que los combates empujan a miles de civiles aterrorizados hacia áreas cerca del mar con viviendas o ayuda médica inadecuadas, y el cierre del cruce fronterizo de Rafah con Egipto reduce la esperanza de una entrega rápida de ayuda humanitaria, los críticos de Israel en el extranjero condenan el costo en vidas civiles y no se convencen con lo que los israelíes han llamado moderación. Para Israel, tomar Rafah y la frontera significaría efectivamente completar la reconquista de Gaza y podría implicar un movimiento hacia una fase diferente de incursiones de menor intensidad. Según los israelíes, Rafah alberga en su superficie y bajo ella los últimos cuatro batallones relativamente organizados de Hamas, una infraestructura principal de túneles y lanzacohetes. Más importante aún, Israel quiere intentar sellar la frontera con Egipto para reducir el contrabando de armas en el futuro.

Corte. El viernes, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel detener inmediatamente su ofensiva en Rafah, porque pone en peligro a los civiles, muchos ya desplazados de otras áreas de la Franja, pero no pidió un cese del fuego completo. E Israel ya advirtió que no va a detener su operación militar.

Al mismo tiempo, se llevan a cabo nuevos esfuerzos internacionales para asegurar un alto el fuego en la guerra. Un funcionario israelí dijo que el gobierno tenía la “intención” de reiniciar las negociaciones estancadas en los próximos días. En un caso presentado por Sudáfrica que alega que la operación militar israelí equivale a “genocidio”, la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel detener su ofensiva en Rafah, y exigió la liberación de rehenes y la “provisión sin trabas” de ayuda humanitaria.

La CIJ, con sede en La Haya, cuyas órdenes son legalmente vinculantes, pero carecen de mecanismos de aplicación directa, también instruyó a Israel a mantener abierto el cruce de Rafah entre Egipto y Gaza, después de que la toma de control de Israel del lado palestino a principios de este mes lo cerrara efectivamente.

Israel no dio ninguna indicación de que se estuviera preparando para cambiar de rumbo en Rafah, insistiendo en que el tribunal se había equivocado al pedirle “detener inmediatamente su ofensiva militar, y cualquier otra acción en Rafah, que pueda infligir al grupo palestino en Gaza condiciones de vida que podrían provocar su destrucción física total o parcial”.

Pero el Asesor de Seguridad Nacional Tzachi Hanegbi, en una declaración conjunta con el Ministerio de Relaciones Exteriores, dijo: “Israel no ha llevado ni llevará a cabo operaciones militares en la zona de Rafah que creen condiciones de vida que puedan causar la destrucción de la población civil palestina, total o parcialmente”.

Hamas, la facción islámica respaldada por Irán que gobierna Gaza desde 2007, acogió con satisfacción el fallo, pero criticó la decisión del tribunal de excluir el resto del territorio palestino de su orden.

Israel llevó a cabo ataques en toda la Franja de Gaza ayer. Se informó de ataques o bombardeos en Rafah, la ciudad central de Deir al-Balah, la ciudad de Gaza y el campo de refugiados de Jabalia en el norte.

El fallo de la CIJ se produjo días después de que el fiscal de la Corte, Karim Khan, solicitara órdenes de arresto para líderes israelíes y de Hamas por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

En París se han reanudado los esfuerzos diplomáticos para buscar el primer alto el fuego en Gaza desde una tregua de una semana y la liberación de rehenes en noviembre. Un funcionario israelí que participa de las negociaciones, dijo a la prensa que “hay una intención de renovar estas conversaciones esta semana, y hay un acuerdo”.

Además de las críticas que llegan de los aliados, Netanyahu estuvo bajo una creciente presión interna por el destino de los rehenes, con manifestantes reuniéndose nuevamente en Tel Aviv. Según la prensa israelí, el jefe de inteligencia, David Barnea, acordó un nuevo marco para las negociaciones en una reunión con mediadores estadounidenses y qataríes en París. También ayer, el presidente Joe Biden dijo que su administración estaba involucrada en “diplomacia urgente para asegurar un alto el fuego inmediato que traiga a los rehenes a casa”.

Por su parte, Egipto sigue con “sus esfuerzos para reactivar las negociaciones de alto el fuego”, escribió el medio Al-Qahera News, que tiene vínculos con la inteligencia egipcia.

Las FDI entraron en Rafah a principios de mayo, desafiando la oposición global y causando un éxodo de más de 800 mil personas, según la ONU.

Las tropas tomaron el control del lado palestino del cruce fronterizo de Rafah, ralentizando aún más las entregas esporádicas de ayuda para los 2,4 millones de personas de Gaza.

La Casa Blanca dijo que Egipto había acordado enviar temporalmente ayuda de la ONU a través de otro cruce, Kerem Shalom cerca de Rafah, en la frontera de Gaza con Israel.

El informe de Al-Qahera decía que Egipto estaba ejerciendo “presión sobre Israel para permitir urgentemente la entrada de la ayuda y el combustible” varados en el cruce de Rafah, y mencionaba “medidas temporales” para proporcionar alivio humanitario a los gazatíes.

La ONU advirtió sobre una hambruna en el territorio sitiado, donde la mayoría de los hospitales ya no funcionan.

Cuatro barcos de EE.UU. con ayudas encallaron en Gaza

Agencias

Cuatro buques militares estadounidenses que dan soporte al puerto temporario instalado en la costa de Gaza para ingresar ayuda humanitaria encallaron en medio de un “mar agitado”, informó ayer el Comando Central de Estados Unidos (Centcom).

“Los barcos se soltaron de sus amarras y dos de ellos están ahora anclados en la playa cerca del muelle. El tercero y el cuarto buque están varados en la costa de Israel cerca de Ascalón”, detalló el Centcom en un comunicado.

“Ningún personal de Estados Unidos ingresará a Gaza. No se reportaron heridos y el muelle sigue funcionando plenamente”, añadió el Centcom, quien afirmó que la fuerza naval israelí está ayudando a recuperar los barcos.

El muelle temporal construido por Estados Unidos intenta aliviar las restricciones impuestas por Israel a la entrega de ayuda humanitaria por tierra a la Franja de Gaza.

En su primera semana de operación, el puerto permitió la entrega de 97 camiones de ayuda humanitaria, según informó la ONU este viernes.

UE: “El fallo es vinculante”

Agencias

El Alto Representante de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, recordó a Israel que las órdenes de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) “son vinculantes”, en referencia a la orden para cesar la ofensiva militar sobre Rafah, en el sur de la Franja de Gaza, y reabrir el paso fronterizo con Egipto para la entrada de ayuda humanitaria.

“Las órdenes de la CIJ son vinculantes para las partes y tienen que cumplirse plenamente y ser aplicadas de forma eficaz”, apuntó Borrell en un mensaje publicado en la red social X. El texto de Borrell indica que la UE “toma nota de la orden” de la CIJ y recuerda que exige “cesar de inmediato la ofensiva militar en la gobernación de Rafah” y “mantener abierto el paso de Rafah para ayuda humanitaria”.

La CIJ pide también “garantizar el acceso a cualquier organismo de investigación de la ONU para que investigue las acusaciones de genocidio” y “presentar un informe al Tribunal sobre todas las medidas adoptadas para cumplir con esta orden”. El fallo fue en respuesta a medidas adicionales solicitadas por Sudáfrica, quien acusó a Israel de desentenderse de medidas previas dictadas por el tribunal de Naciones Unidas para evitar un genocidio en Gaza y de empeorar todavía más la situación humanitaria en el enclave al lanzar una nueva ofensiva sobre Rafah, que forzó un nuevo desplazamiento de cientos de miles de personas.