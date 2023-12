Glustein: "Si quitamos los planes sociales, la pobreza de la Argentina estaría en 54%"

La pandemia, la sequía, la guerra en Ucrania fueron las excusas del gobierno saliente para poder justificar porque no se pudo combatir la inflación, si bien son situaciones reales, el nivel de pobreza en la Argentina creció a pasos acelerados y pareciera no tener freno.

Por este motivo Canal E se comunicó con el economista Federico Glustein, quien aseveró: "Es el mismo indicador de pobres que teníamos en la pandemia, el informe dice que supuestamente el país se debía recuperar de la caída y sin embargo el país tras tres años sigue igual, cualquier país normal post pandemia tuvo un crecimiento acorde a la caída, la mayoría de los países se recuperaron y la Argentina no", señaló el economista.

En este mismo sentido el entrevistado dijo "Algo que decía el informe es a mayor inflación, mayor es el indicador de pobreza creciente y eso porque la mitad de la economía de la argentina es informal, hay un gran porcentaje de trabajadores cuentapropistas que no pueden ajustar lo mismo que la inflación, entonces en esas brechas de pobreza y no pobreza cada vez son mas grandes, y la linea en la cual los que no son pobres pasan a serlo, por unos pocos miles de pesos", asimiló el especialista.

"Si quitamos los planes sociales hoy en día, la pobreza de la Argentina estaría en torno a un 54 % , más de uno de cada dos argentinos sería pobre", comentó el entrevistado.

Cuáles son las consecuencias de la aceleración de la inflación

"Lo que uno ve cuando uno hace un análisis microeconómico, es que la inflación de los últimos meses fue superior al promedio de alimentos que dice el propio INDEC, por ejemplo uno lo puede ver en arroz, fideos y carnes el incremento que está por encima del 25%, esto quiere decir que la gente que compraba algo básico ya no estarían pudiendo comprarlo, y terminan yendo a los comedores porque no alcanzan a cumplir las tres comidas vitales", advirtió Glustein.

Para terminar el entrevistado dijo: "Con una inflación de tendencia del 300% no hay nadie del sector productivo que pueda decir que estamos en una situación positiva, porque ya no podes pensar ya no a seis meses, no podes pensar al mes siguiente con lo cual te muestra el estado de la situación, es sabido que en una época recesión y alta inflación o la famosa estanflación muchas de las empresas no van a poder a sus trabajadores, por lo tanto se va a incrementar el desempleo por lo cual esa rueda del consumo va a tener una caída muy fuerte", cerró el especialista.