Hernán Letcher: "En la Argentina tenemos 20 empresas que hacen o producen el 75% de lo que tenemos en la góndola”

Los aumentos en el índice de inflación están arraigados a diferentes factores que tienen que ver con la economía. Con el fin de ampliar este panorama, este medio se puso en contacto con el economista y director del CEPA, Hernán Letcher, quien apuntó contra las empresas que producen la mayoría de productos que se encuentran en las góndolas por la remarcación de precios.

“Algunas consultoras hablan de un 9 o 10% de inflación, es decir, habría un proceso de cierta desinflación respecto de los dos meses previos”, comentó Hernán Letcher, que después agregó: “La preocupación principal que ha sesgado la inflación en los últimos dos meses ha sido el precio de la carne vacuna, que sobre todo en el mes pasado, si no hubiese aumentado, la inflación hubiera cerca del 10%”.

Durante septiembre ocurrió algo que nunca había pasado en el sector cárnico

Posteriormente, Letcher planteó: “El mes pasado pasó una cosa que no había pasado nunca en la historia reciente de la dinámica del mercado cárnico y es que bajó el precio del mercado de hacienda pero subió en mostrador”. Luego, manifestó que, “bajó entre puntas 15% en el mercado de hacienda y subió 20% en el mostrador”.

20 empresas producen el 75% de lo que se vende en las góndolas

“En la Argentina tenemos 20 empresas que hacen o producen el 75% de lo que tenemos en la góndola”, sostuvo el entrevistado. En relación a este tema, expresó que, “en el proceso de formación de precios las empresas que remarcaron no miran la tapa del diario, ven que se escapó el dólar blue y entonces remarcan, es a la inversa, es decir, remarcaron previamente en un esquema de índole especulativo donde todo les viene bien”.

Por otro lado, el director del CEPA señaló que, “si vos tenés un candidato que te dice que va a dolarizar y en la práctica todo el mundo sabe que eso significa un salto en el tipo de cambio significativo, es natural que tengas tensiones sobre el tipo de cambio pero también tensiones inflacionarias para tratar de adecuarse a ese proceso”.

“El programa Precios Justos no resuelve el universo de los problemas de la economía y mucho menos en un contexto de alta inflación como el que estamos ahora”, Aseveró. Luego añadió: "¿Sirve? Sí, claro que sirve, es un programa útil. Ahora a mí me da la impresión que el gobierno que gane, si eventualmente gana Massa, porque si gana Milei no creo que aplique ningún tipo de regulaciones, pero si gana Massa habrá que rediscutir cómo se organiza la cuestión de precios en la economía argentina, no solo la tasa de variación de Precios Justos, sino esa adecuación a lo que efectivamente se mueven los costos", dado que "es un esfuerzo el que hace el Estado por sostener las naftas congeladas, el tipo de cambio a $350, las prepagas, el transporte congelado y que ese esfuerzo se lo lleven un puñado de empresas vía remarcación en la Argentina",concluyó.