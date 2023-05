Inflación acelerada: se espera que el índice de precios sea superior al de marzo

El INDEC revertirá la decisión de alterar el calendario de publicaciones de datos. Concretamente, volverá a las fechas originales y la inflación de abril se conocerá el viernes 12, y no el lunes 15 como estaba estipulado por las elecciones que se llevarán a cabo en La Pampa, San Juan, Salta, Tucumán y Tierra del Fuego.

En este contexto, nos comunicamos con Fernando Blanco Muiño, ex director de Defensa al Consumidor, habló sobre la aceleración de la inflación en los últimos meses.

“El número de la inflación es muy preocupante, nuestros relevamientos nos dan que la inflación rondaría entre el 7,8 y el 8,4%”, dijo Blanco Muiño, quien luego completó: “Debía tender a la baja porque no hay factores estacionales, esto es muy fuerte”.

“Ya acumulamos un 30% de inflación en el primer trimestre del año, en un país normal esa es la inflación de 15 años”, explicó el entrevistado. “Alimentos y bebidas se encuentran por encima del promedio mensual”, añadió.

En esa misma línea, el ex funcionario dijo que se pretende bajar precios con políticas públicas que no funcionan. “Los Precios Cuidados y Justos no sirven para contener la inflación, ya está probado”, espetó.

“Si hubiera estabilidad en el país no habría especulación en torno a los precios”, explicó el entrevistado. “Un jubilado hoy está ganando menos de lo que marca la línea de indigencia en el país, con cada medición del INDEC crece la pobreza en el país”, concluyó.