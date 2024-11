Juicios por riesgos de trabajo: “Tenemos una baja de accidentes y fallecimientos gracias al esfuerzo de los trabajadores del Estado”

En lo que va del año 2024, los juicios por riesgos de trabajo se han incrementado un 8%, sin embargo, se registró una baja en los accidentes y fallecimientos gracias al accionar de los trabajadores del Estado. En relación a este tema, este medio dialogó con la presidente de la UART, Mara Bettiol.

“Venimos de un año pasado con un incremento muy importante de juicios por riesgos de trabajo del 25%, este año se encamina casi al 8% y como contrapartida tenemos baja de accidentes, fallecimientos gracias al esfuerzo de trabajadores del Estado”, comentó Mara Bettiol. “Este sistema tuvo una reforma en el 2017, en respuesta a la litigiosidad y hacer competitivo el trabajo de las empresas argentinas”, agregó.

Posteriormente, Bettiol planteó: “Esa reforma salió en el 2017 y, habiendo transcurrido casi 8 años de vigencia, todavía está pendiente por parte del poder judicial cumplir con una parte muy específica de la norma que es el ordenamiento de las pericias judiciales”. Luego, manifestó que, “eso implica que sean seleccionados por concursos y no en una lista como es hoy, que sean empleados del poder judicial y no al resultado del juicio”.

Persiste el temor por un aumento en la judicialidad

Sobre la misma línea, la entrevistada sostuvo que, “en la medida que esto no avance o no se cumpla, vamos a seguir observando un aumento en la judicialidad que no se merece este sistema, no tiene relación con el nivel de servicios que tiene”.

Por otro lado, la presidente de la UART señaló: “En la medida que no esté objetivada o que no esté cumplida esta integración del cuerpo médico forense tal como prevee la reforma, las diferencias de criterio van a seguir existiendo”. A su vez, remarcó que, “a veces son juicios muy millonarios y otras veces no, pero esa gran cantidad de judicialidad que obedece a esto es evitable”.

“Esta ley fue objeto de consenso entre empleadores y trabajadores, los cuales necesitan de este sistema para el día a día, para trabajar o cualquier actividad productiva y está en línea con lo que pasa en cualquier país del mundo”, finalizó.