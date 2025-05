La Rural recibirá el 33° Congreso de Aviación Agrícola del Mercosur

El 21 y 22 de julio se celebrará en La Rural de Palermo el 33° Congreso de Aviación Agrícola del Mercosur, organizado por FEARCA junto a la Sociedad Rural Argentina, en el marco del 137° aniversario de la Expo Rural. Con el fin de ampliar los detalles sobre este evento, este medio dialogó con el secretario de FEARCA, Juan Molina.

Juan Molina explicó que el objetivo no es sólo técnico, sino también social: “Este año fue especial para nosotros porque hacía tiempo que no lo hacíamos y quisimos hacerlo en un lugar donde podamos compartirlo con la sociedad en general, no que sea un congreso cerrado, sino que toda la sociedad pueda acercarse”.

La aviación agrícola tiene otros usos que se desconocen

A su vez, subrayó la amplitud de usos de la aviación agrícola: “El avión no solamente se usa para aplicaciones en cultivos extensivos, sino que también tiene otros usos que no son tan conocidos”. Entre ellos, destacó el combate a plagas como las langostas y los mosquitos transmisores de enfermedades como el dengue.

“El control de langostas, que hace poco estuvo en las noticias, fue con aviones que lograron controlarla”, remarcó Molina. También recordó que, “la actividad de aeroaplicación en Argentina empezó hace muchísimos años justamente para el control de langostas”.

Respecto al dengue, señaló: “El avión también se usa mucho para eso, en Argentina no es tan habitual el uso del avión, nosotros desde la federación estamos proponiendo que se pueda usar ya que es una herramienta que está disponible en casi todo el país”.

Productos químicos con menos toxicidad

Uno de los temas más debatidos en torno a la aeroaplicación es la seguridad de los productos utilizados. El secretario de FEARCA comentó: “Desde el momento en que se hablaba hasta ahora puede haber cambiado algunos productos nuevos que hay con menor toxicidad”.

Sobre la misma línea, adelantó que especialistas abordarán esta cuestión en el congreso: “Se va a hablar mucho qué toxicidad tienen, qué riesgos corremos, a qué dosis nos podemos exponer. Estamos expuestos a mucho más nivel de toxicidad quizás en una casa con un insecticida hogareño”.