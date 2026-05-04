En medio de la polémica por la reestructuración del INTA, el ex ministro de Agricultura, Julián Domínguez, pasó por Canal E y presentó un proyecto alternativo y lanzó duras críticas a la estrategia oficial.

Julián Domínguez contextualizó el debate en una transformación global del agro: “La agricultura en el siglo del conocimiento dejó de estar marcada por la intuición y por los datos promedios para convertirse en una disciplina sustentada en datos precisos y en biología programable”. En ese marco, remarcó que el rol del INTA debe actualizarse, pero no reducirse.

Cambios en la producción del agro

Asimismo, destacó que el nuevo escenario exige mayor precisión productiva: “Por primera vez en la historia se pasa de la gestión por hectárea a la gestión por planta”. Y agregó que los datos permiten anticipar escenarios, especialmente frente al cambio climático, recordando que “en el 2022 hizo que la Argentina perdiera más de 20.000 millones de dólares con la sequía”.

Domínguez rechazó los cambios impulsados por el Gobierno: “Desprenderse del principal capital que es el conocimiento humano para que se vayan a otros países o al sector privado”. También cuestionó los recortes de personal y activos: “Más de 1.500 personas está previsto que se les dé de baja que tienen un capital único de enseñanza”.

Las implicancias de la pérdida de infraestructura

En la misma línea, calificó la medida como “un despropósito” y alertó sobre la pérdida de infraestructura estratégica: “Desprenderse de más de 40.000 hectáreas en las diferentes zonas de la Argentina que son centros experimentales”.

Para el entrevistado, el impacto sería estructural: “Montar una estructura llamada a ser la columna vertebral del progreso en el siglo del conocimiento para el sector agropecuario, nos parece un despropósito”.

A su vez, insistió en que la investigación pública es clave para la competitividad: “La investigación y la extensión es sustancial en esta etapa del crecimiento”. En este sentido, advirtió sobre el riesgo de concentración: “La investigación va a estar cada vez en menos manos concentradas y además no manos nacionales, sino manos multinacionales”.