“La extensión de la salida del cepo juega en contra del balance cambiario”, indicó un economista

En diálogo con Canal E, el economista del CEMA, Pedro Siaba Serrate, habló sobre la última jornada de los mercados y estableció que fue la peor para los activos argentinos en lo que va de la semana. También se refirió a la visión de los mercados y los inversores sobre las expectativas de liberar el cepo, además de su influencia en lo que pueda ocurrir con el riesgo país.

“Ayer fue un mal día, de lo que viene la semana, fue la peor rueda de los activos argentinos, el merval medido en dólares cayó casi un 2,3%”, comentó Pedro Siaba Serrate. “Esto está sucediendo en una semana donde cuando uno mira al exterior la situación mejoró muchísimo y cuando uno mira los activos comparables a los activos argentinos, los instrumentos han tenido una buena semana”, agregó.

Bonos a contramano

Posteriormente, Serrate planteó: “Las minutas de la Reserva Federal de Estados Unidos no dieron ninguna noticia, no generaron ningún sobre salto, parece que la recesión en Estados Unidos no era algo inminente”. Luego, manifestó que, “la deuda emergente viene teniendo una buena performance y los bonos argentinos son los que se están poniendo en contramano”.

La cautela de los inversores tiende a incrementarse ante la incertidumbre

“La idea que ha bajado el propio Gobierno de que se extiende la salida del cepo genera ruido en los inversores porque lo relacionan directamente con la potencial acumulación sistemática de reservas”, sostuvo el entrevistado. “Si a eso le sumamos los reveses judiciales que ha habido los últimos 2 meses y que la oposición ha tenido algunas victorias en el Congreso, esa situación incrementa la cautela de los inversores”, complementó.

Por otro lado, el economista señaló: “Afortunadamente para La Libertad Avanza, lo que se pondría en juego para las próximas elecciones es muy poco y el mercado lo que mira en el Congreso es cómo se van moviendo las diferentes alianzas”. A su vez, remarcó que, “desde el punto de vista del inversor, que siempre opera con el diario del lunes, esta situación genera el incremento de la probabilidad de un escenario negativo para el riesgo país”.

“La extensión de la salida del cepo, en lo que hace entender el mercado, juega en contra de la tendencia de lo que es el balance cambiario para los próximos meses”, expresó Serrate. “En septiembre, octubre y noviembre de 2025, probablemente haya mucha más demanda de dólares para importaciones”, concluyó.