“La industria cae 14% y hablan de crecimiento”, advirtió en “QR!” José Ignacio de Mendiguren sobre el “industricidio”

Durante una nueva emisión del programa "QR!", emitido por Canal E, se abrió un fuerte debate sobre la situación industrial argentina y el impacto del actual modelo económico. El eje de la discusión giró en torno al concepto de “industricidio”, en referencia al cierre de empresas y la caída del empleo en el sector productivo.

El ex ministro de Producción José Ignacio de Mendiguren sostuvo que el país atraviesa un proceso de deterioro industrial pese a algunos indicadores macroeconómicos positivos.

“La industria cae 14% y al mismo tiempo hablan de crecimiento. Hay que mirar qué sectores crecen y cuáles se destruyen”, afirmó durante el programa.

De Mendiguren comparó la situación actual con la salida de la crisis de 2001 y defendió el rol de la producción como motor del desarrollo económico. Según señaló, entre 2002 y 2011 Argentina atravesó un período sostenido de expansión basado en la generación de riqueza y el fortalecimiento del mercado interno.

El dirigente cuestionó además políticas que —a su entender— priorizan la especulación financiera por sobre la economía real. “El mundo está protegiendo su capacidad productiva. Alemania, Brasil o Estados Unidos industrializan y cuidan el empleo. Destruir es fácil; construir industria lleva años”, sostuvo.

También planteó que la llamada “destrucción creativa” no puede aplicarse sin planificación estatal y políticas de transición para los sectores afectados.

Comparaciones internacionales y política industrial

Durante la entrevista, el ex funcionario relató reuniones recientes con entidades empresarias europeas y aseguró que en países desarrollados la preocupación central es cómo preservar los activos productivos frente al nuevo orden económico global.

En ese marco, citó ejemplos de políticas industriales en Brasil, China y Europa, donde —según explicó— se destinan fuertes inversiones públicas para innovación, ciencia y tecnología.

“Cuando un país pierde industria, pierde empleo y también pierde tecnología”, remarcó.

El conductor del ciclo, Pablo Caruso, aportó al debate ejemplos de empresarios y testimonios difundidos en redes sociales sobre la caída del consumo y las dificultades del sector productivo.

De Mendiguren insistió en que el crecimiento económico debe analizarse en función de su impacto social y laboral. “Promover empleo no es flexibilizar para despedir. El desarrollo viene de producir riqueza, no de la especulación financiera”, afirmó.

Un modelo en discusión

El ex ministro planteó que Argentina enfrenta una disyuntiva estructural entre un esquema productivo industrial y otro basado en actividades extractivas y financieras.

Según su análisis, el desafío central es definir hacia dónde se dirige el país en términos de desarrollo económico y tecnológico a largo plazo.“Podés tener más divisas en el corto plazo, pero si castigás a la industria, ¿cómo reemplazás el empleo que se pierde?”, concluyó.

