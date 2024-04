“La mejor foto que podría mostrar el Gobierno es que la inflación está bajando”, señaló un economista

Una vez terminado el mes de marzo, comienza el análisis de cuánto vendrá de inflación. Es por eso que para hablar más sobre este tema, este medio se contactó con el economista, Lucas Carattini, quien habló de la ventaja del Gobierno al mostrar una inflación desacelerando con mayor frecuencia, los miedos al rebote y se refirió a que varias consultoras estiman la inflación núcleo en un dígito.

“La imagen de si el plan o no plan, porque hay algunos que todavía no lo quieren definir como un plan integral económico, es en definitiva que el número de la inflación vaya descendiendo”, comentó Lucas Carattini. “La mejor foto que podría mostrar el Gobierno es que la inflación está bajando, que baje lo más rápido posible, de forma sostenida y no teniendo ningún rebote”, agregó.

Se espera que la baja de la inflación sea sostenida en el tiempo

Posteriormente, Carattini planteó: “El rebote es el miedo que tiene la mayoría, porque hoy por hoy tenemos los niveles de inflación que teníamos en noviembre u octubre del año pasado”. Luego, manifestó que, “hay que ver de romper ese número y después que esta baja sea sostenida en el tiempo”.

Inflación núcleo

“El ministro de Economía decidió aplazar los aumentos de precios regulados, por eso es muy importante ver no solamente el índice general de inflación, sino tener más presente la inflación núcleo, que lo que trata de evitar son todos los componentes regulados”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “La inflación núcleo, en la mayoría de las consultoras, está prácticamente en un dígito”.

Por otro lado, el economista señaló: “Si tomamos los datos de alta frecuencia, la inflación se desaceleró considerablemente, sobre todo en lo que son los bienes de la canasta básica, que había aumentado mucho en los meses anteriores”. A su vez, remarcó que, “ya hay muchos comercios que directamente ponen los productos con descuento, sin embargo, esto no quiere decir que vayamos a una deflación”.

“Lo que va a terminar rigiendo los precios son las leyes de la economía, lo que va a terminar impactando en los precios son las decisiones de política económica que tome el Gobierno”, expresó Carattini. “En marzo vamos a tener superávit fiscal”, concluyó.