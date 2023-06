La Reserva Federal decide no subir tasas: por qué es un alivio para los mercados

La Reserva Federal decidió no subir más las tasas de interés gracias a la desaceleración de la inflación interanual de Estados Unidos. Esto es una buena noticia para los mercados ya que los préstamos a las empresas no se vuelven a encarecer.

En este contexto, nos comunicamos con Ariel Squeo, presidente del Instituto de Capacitación Bursátil, quien habló sobre la reacción de los mercados a la política monetaria de la FED.

La FED no modificó sus tasas

“Hay una parte buena y una no tan buena: la positiva es que no se incrementa la tasa de interés; la parte no tan buena es que el mercado esperaba recortes”, dijo Squeo, quien luego completó: “Esto fue una sorpresa para el mercado”.

“Se especulaba con una tasa para el cierre del año en torno al 5,5% y hoy las expectativas apuntan a un fin de año con un 6%”, dijo el entrevistado. “La FED no está muy conforme con la evolución del mercado laboral”, añadió.

“Hoy el mercado necesita que los datos de empleo no vengan tan bien para que la FED esté más tranquila”, detalló el experto. “Siempre que hay suba de la tasas, la moneda se aprecia”, complementó.

Precios de los commodities fundamentales

“El oro alcanzó en abril sus máximos y empezó a bajar, está en 1953 dólares. Si sube el mercado absorbería bien las tasas”, explicó el trader. “Hoy el barril está en 70 dólares, en ningún momento el mercado se refugió por el conflicto de Ucrania y Rusia”, añadió.

Asimismo, el entrevistado dijo que el petróleo puede ir a la suba, acompañando al resto de los commodities.

Situación del sector tecnológico

“El año pasado fue el índice que más subió por la suba de tasas, las empresas tecnológicas dependen mucho del crédito”, dijo Squeo. “La inteligencia artificial fue un driver para entrar a invertir en el sector”, completó.

En esa misma línea, el experto dijo que hay que seguir la tendencia del mercado, la cual busca activos que fueron muy castigados durante el año pasado.