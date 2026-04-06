El ex secretario de Mercados Agropecuarios, Javier Preciado Patiño, analizó para Canal E que el mercado de granos argentino se encamina hacia una campaña récord, especialmente en maíz, con un fuerte potencial exportador y una normalización en el ingreso de divisas a partir de abril.

“La verdad que los indicios que hay sobre la campaña de maíz son muy buenos”, afirmó Javier Preciado Patiño. Además, explicó que las proyecciones oficiales muestran una producción muy elevada: “La estimación que tiene la Secretaría de Agricultura es de 64 millones de toneladas”.

Cuánto podría exportar Argentina hacia el exterior

Asimismo, destacó el volumen exportable: “El potencial de lo que la Argentina podría exportar son unas 40 millones de toneladas para arriba. Podríamos llegar a 42, 43”. Según desarrolló, los indicadores comerciales ya anticipan ese escenario: “Tuvimos una registración de exportación récord, estamos en 6.800.000 toneladas”.

Sobre el flujo de dólares del agro, Patiño explicó que el primer trimestre mostró una baja interanual, pero prevé una recuperación: “Lo que estimo es que ya a partir de abril esto queda superado y vamos a empezar a ver una liquidación normal con la soja de vuelta entrando fuerte en el circuito exportador”.

Repunte de la industria aceitera

En esa línea, destacó la mejora en la industria aceitera: “Hubo una recuperación de la molienda de soja ahora en marzo, yo estimo que vamos a estar en 2.800.000, tal vez incluso cerca de 3.000.000”.

El crecimiento productivo también pone presión sobre la infraestructura: “Ahora tenemos una campaña de 40% potencial de maíz y todo eso lleva al límite todo el sistema logístico”. Sin embargo, el entrevistado señaló que hay inversiones en marcha: “Hay compañías que ya están trayendo vagones para reforzar la logística ferroviaria”.

Respecto a la primera exportación de maíz argentino a China, relativizó su impacto en volumen, pero destacó su importancia estratégica: “34.000 toneladas es nada”. Aún así, remarcó el valor comercial: “El mercado ahora ya está con luz verde, se puede hacer negocios”.