La yerba mate continúa en la espera de la fijación de nuevos precios

Aunque las miradas están puestas en las elecciones presidenciales del próximo domingo, las actividades económicas deben continuar y hay sectores, como el de la yerba mate, que aguarda el acuerdo que determine su nuevo precio.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el productor yerbatero, Pedro Puerta quien expresó que, “el tema quedó inconcluso”.

Precio por ley

Según Puerta, a través de un ley se fija el precio dos veces en el año de la materia prima y el producto intermedio y ese es el valor al que está obligado el productor a venderlo y el industrial a comprarlo

“Ese precio cuando no lo determinan los industriales y los productores que se reúnen esas dos veces en el año, lo tiene que definir la Secretaría de Agricultura de Nación y en esa instancia estamos ahora, porque pasaron 25 días y todavía no hemos tenido un precio que defina el valor de nuestra materia prima para la cosecha que va a comenzar”, explicó Puerta.

Motivos por los que no se estableció el valor

Al ser consultado sobre cuáles son los problemas para definir el precio, el productor yerbatero sostuvo que, “lo que hay que trabajar hasta el hartazgo es la distancia de las reuniones y de poder definirlo en territorio”. Y continuó: “Sabíamos que estábamos en el medio un proceso electoral y que la cosecha recién arranca en diciembre, pero los estatutos y la misma reglamentación de la ley limitan la cantidad de reuniones que se pueden tener y cuando no se no se logra unanimidad o no se logra un resultado se tiene que ir a la Secretaría de Agricultura de la Nación”.

Para Puerta, hay que resolver que es una ley que fue pensada para otro contexto de la Argentina porque “hoy el país tiene una inflación altísima y cualquier precio que fijemos lo único que vamos a lograr es mentirle al productor y al sector industrial”. Y agregó que, el resultado se verá en las góndolas con un precio que no es real.

Oferta y demanda

Con respecto a la falta de abastecimiento que se produce en los mercados con algunos productos, Puerta sostuvo que, en el caso de la yerba sigue siendo normal. “Los niveles de venta y los niveles de consumo que nosotros vemos son muy buenos y tuvimos meses de muchísimo consumo”.

Para finalizar, expresó: “El 46% de un paquete de yerba, son impuestos. La única forma de que el producto llegue a un precio más cómodo a los argentinos es cediendo el Estado”.