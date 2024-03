Las ventas en los supermercados cayeron un 8% en febrero

Por la pérdida del poder adquisitivo, el consumo masivo continúa en caída; a tal punto que en febrero los supermercados registraron una caída del 8%.

Caída de consumo y precios elevados

Para conocer los motivos de esta baja y qué pasará en marzo con esta tendencia, Canal E se comunicó con Isaac Rudnik quien expresó que, “hay una caída en el consumo muy agresiva” producto de “precios muy elevados o de haberes muy escasos”.

Según el entrevistado, hay una combinación de variaciones con respecto a los precios que “continúa, pero que viene del gobierno anterior” y se aceleró fuertemente con la devaluación de diciembre. Y agregó: “No hay nada sorprendente porque cuando se produce una devaluación de gran magnitud, no hay manera de que no se genere un impacto muy fuerte”.

Producción y actividad recesiva

Al ser consultado sobre la suba de los precios, Rudnik explicó que, “fue combinada con un incremento de los haberes de las remuneraciones muy por debajo de ese aumento”. Y siguió: “Esto provoca la baja de la producción industrial y marca una tendencia descendente de, prácticamente, todos los indicadores de la economía que conducen a una situación recesiva”.

Con respecto a cómo recuperar la economía del consumo, el entrevistado admitió que, “en este contexto no puede recuperarse” porque “inevitablemente va a seguir cayendo”. Y añadió: “En enero y febrero, el consumo cayó a un ritmo de 8% cada mes”.

Intervención del Estado

Ante la pregunta sobre la intervención del Estado en los precios, Rudnik mencionó que, “nunca dejó de hacerlo” a tal punto que “maneja día a día, las variables del dólar” que es el facto que “más influye en todo el proceso de la economía”.

Para finalizar, expresó: “El Estado no interviene en algunas cosas, como los precios de los productos de primera necesidad de las canastas básicas; y se desentendió en un mercado que no se maneja con una competencia perfecta”.