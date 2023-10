La falta de dólares ha sido una de las mayores problemáticas que hubo en la economía argentina y persiste hasta hoy. Esta falta de la divisa norteamericana deriva en el contexto inflacionario que padece el país. Ante este panorama, este medio se puso en contacto con el director del Centro de Economía Política, Hernán Letcher.

“La economía y la inflación son un mecanismo de transferencia de ingresos”, comentó Hernán Letcher. “La economía permite o hace ganadores a unos y perdedores a otros y la inflación también, con lo cual, no es lo mismo. La economía no es común en particular y no es neutral respecto de las diversas propuestas”, agregó.

La economía argentina deriva en materia de intenciones inflacionarias

Posteriormente, Letcher planteó: “El diagnóstico principal de la economía argentina es que deriva en materia de intenciones inflacionarias”. A su vez, manifestó que, “el problema es que vos tenés una economía que genera menos dólares que los que demanda y todo el tiempo eso te lleva a tensiones del tipo financiero inflacionarios y demás mecanismos por los cuales el que accede al dólar gana más que los demás”.

Argentina necesita un mayor acceso al dólar

“Esta situación se está agravando porque estás endeudado en dólares y porque las empresas se endeudaron en dólares, se transforma en un problema mucho más difícil”, sostuvo el entrevistado. En relación a este tema, expresó que, “para abordar esa problemática tenés que lograr mayor acceso al dólar”.

Por otro lado, el director del CEPA señaló que, “en este momento estás viviendo una especie de cancha embarrada entre la cuestión electoral, el hecho de que no tengas dólares, las corridas financieras y las declaraciones de Milei”.

Para finalizar, remarcó: “Hay una especie de caldo de cultivo donde algunos interpretan que llevar el precio a lo máximo que pueden e incluso, vía precio compensan lo que se cae en términos de ventas, lo cual es el peor de los escenarios”.