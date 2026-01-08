Liliana Cardone: "No vamos a ver las mismas subas que tuvimos en 2025, pero los cupones siguen siendo atractivos"

Liliana Cardone, economista y especialista en mercados financieros, habló con Canal E sobre las perspectivas económicas para el 2026, destacando las inversiones que podrían dominar el próximo año.

Bonos soberanos y metales: las estrellas para 2026

"El 2025 fue un año positivo para algunos instrumentos, pero lo que tenemos que pensar es qué va a pasar en 2026", señaló Cardone al iniciar su análisis sobre el panorama de inversiones para el próximo año. La entrevistada destacó los bonos soberanos en dólares como una de las mejores opciones de inversión durante 2025, aunque con expectativas más moderadas para 2026. A pesar de la caída significativa del riesgo país, "no vamos a ver las mismas subas que tuvimos en 2025, pero los cupones siguen siendo atractivos", agregó.

Sobre la cuestión de los plazos fijos y otros instrumentos tradicionales, la economista consideró que los plazos fijos en dólares lograron superar la inflación el año pasado, pero advirtió que "no siempre es seguro que esto ocurra cada año". Por ello, sugirió explorar opciones como las cauciones, que "están ofreciendo tasas de interés más altas", y los fondos que invierten en tasas mayoristas, lo que puede resultar en mejores rendimientos en el corto plazo.

La tecnología como refugio y la pregunta sobre la burbuja

En cuanto a las inversiones más arriesgadas, Cardone analizó la tendencia creciente de los metales, particularmente el oro, la plata y el cobre, que fueron grandes ganadores en 2025. "Los metales están subiendo no solo por la inflación, sino también por la fuerte demanda en sectores como la inteligencia artificial y la infraestructura tecnológica", explicó. En ese sentido, destacó la importancia de invertir en metales como el cobre, que tienen aplicaciones en tecnologías emergentes, como la robótica y la energía solar.

Ante los temores de una posible burbuja en el sector tecnológico, Cardone fue tajante: "No creo que sea una burbuja, es un proceso. Lo que estamos viendo es un desarrollo tecnológico que lleva tiempo". Según la economista, la inteligencia artificial, la robótica y la infraestructura asociada a estas tecnologías seguirán siendo relevantes durante los próximos años. "Esto no va hacia atrás, para mí va hacia adelante", concluyó.

