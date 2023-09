Liliana Parodi: "Es necesario que la experiencia se junte con la innovación de los jóvenes"

Durante el transcurso del día, se llevará a cabo el Silver Economy Forum, que contará con la presencia de distintos oradores y tiene como principal objetivo la visibilización de la reinserción laboral de los trabajadores que pasan los 45 años. Es por eso que para hablar más de este tema, este medio se contactó con la titular del SEF, Liliana Parodi.

“Esto es el Silver Economy Forum, que se ocupa de los temas de las verticales que se refieren al talento más de 50 y la intergeneracionalidad que se va a necesitar en los lugares de trabajo”, comentó Liliana Parodi. “Los sistemas jubilatorios están quebrados en el mundo, por lo tanto, hay que trabajar sobre la inversión financiera y tomar previsiones”, agregó.

Según las estadísticas, las personas comienzan a perder sus empleos después de los 45 años

Posteriormente, Parodi planteó que dentro de los 10.000 millones de argentinos hay personas vulnerables, por lo cual, “se empieza a discutir ciertas cuestiones en el mundo del trabajo”. Con respecto a las estadísticas, dijo que, “las personas empiezan a perder sus empleos a partir de los 45 años y comienzan a tener problemas de reinserción laboral”.

"El talento nunca se jubila"

“Hay una cosa de prejuicio, de seleccionar el personal por edades y la verdad es que el talento nunca se jubila”, sostuvo la titular del SEF. Sobre la misma línea, señaló: “Los jóvenes tienen más habilidades para la tecnología y nosotros tenemos que ayornarnos además de seguir aprendiendo. Es necesario que la experiencia se junte con la innovación de los jóvenes y se armen equipos”.

La necesidad de tener educación financiera ante la falla de los sistemas jubilatorios

Por otro lado, la entrevistada advirtió que, “los sistemas jubilatorios no llegan a cubrir a todas las personas en el mundo debido al cambio demográfico, cada vez vemos más personas de 50 años y menos naciendo”. Es por eso, “que como no se va a poder repartir, yo recomiendo que desde joven se realice una planificación”.

“Se necesita tener educación financiera”, enfatizó Parodi, que luego concluyó: “De joven no me ocupaba de eso, solamente conocía el dólar como única fuente de ahorro y ahora me saqué un poquito la palabra ahorro y estoy pensando en inversión”.