Los próximos movimientos que se esperan en el mercado: “El Gobierno va a tratar de a poco ir estabilizando las variables”

El economista, Alejandro Bianchi, en comunicación con Canal E, analizó el panorama económico con una mirada optimista pero también técnica sobre los desafíos inmediatos tras la confirmación del acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos.

Alejandro Bianchi destacó el contexto favorable: “Estamos en un territorio donde están llegando muchas noticias positivas al mercado desde el resultado de la elección, una caída de 600 puntos en riesgo país y una estabilidad fuerte del dólar”. En ese sentido, anticipó que el tipo de cambio podría tener un recorrido acotado: “Vemos un posible recorrido hasta 1.350. No más allá de esos niveles, porque al Gobierno no le sirve tener un peso demasiado apreciado”.

El objetivo central del Gobierno y sus consecuencias

Asimismo, retomó un punto central en las jornadas del Banco Central como es el triángulo de objetivos macroeconómicos. Según explicó, “el objetivo principal del Gobierno es frenar la inflación”, pero ese esfuerzo debe convivir con otros dos elementos: “Mantener el crecimiento económico y la acumulación de reservas”.

Bianchi sostuvo que el equilibrio es delicado: “Son esos tres puntos que juegan un equilibrio unos contra otros, donde vos lográs que se aprecie demasiado el peso, frenás más rápido la inflación, pero también frenás el crecimiento económico y te cuesta la acumulación de reservas”.

Los próximos movimientos en el mercado

Luego, manifestó que lo que sigue es un período de ajuste fino: “Me parece que lo que viene ahora en el mercado es esto, un fine tuning donde el Gobierno va a tratar de a poco ir estabilizando las variables”.

Uno de los temas más sensibles es la capacidad del Gobierno para acumular reservas. El propio Santiago Bausili dijo que no existe un programa específico, lo que genera inquietud en los mercados. Sobre la misma línea, el economista comentó: “Ellos están viendo que el pago de los bonos probablemente no lo hagan a través de compra directa de reservas del Tesoro en el mercado, sino que ven como posible la ejecución del swap, tanto con China como con Estados Unidos”.

A su vez, resaltó que ese mecanismo sería central para “hacerse de dólares para la recompra de bonos, bajar el riesgo país todavía más y así lograr salir a los mercados internacionales de deuda”.