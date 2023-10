Lozano: “Hay una decisión política de poner en situación de colapso a la sociedad argentina”

Con la intención de analizar la situación económica actual y hacer un repaso por el accionar de los distintos candidatos a presidente, este medio se puso en comunicación con el economista y ex director del Banco Nación, Claudio Lozano.

“Estamos frente a una clara decisión política, que viene desde el comienzo de su instalación como dirigente, me estoy refiriendo en concreto a Milei y al conjunto de planteos descabellados que vino realizando”, comentó Claudio Lozano. “Lamentablemente, tuvieron eco en el marco del deterioro general que han venido teniendo las políticas tradicionales y la pérdida de credibilidad del sistema político en la Argentina”, agregó.

La estructura del poder económico infló a Javier Milei

Posteriormente, Lozano planteó: “En el marco de un voto bronca que aparece como muy mal canalizado, lo cierto es que acá hay una decisión política de poner en situación de colapso a la sociedad argentina”. A su vez, manifestó que, “la estructura del poder económico local lo acompañó y lo infló a Milei durante un tiempo”.

“No me sorprende por varias razones el dólar a más de $1.000”, sostuvo el economista y ex director del Banco Nación. En relación a este tema, argumentó: “En el marco de la política gubernamental, luego de haber dilapidado reservas como se dilapidaron y de haber endeudado en términos de deuda pública e interna al Estado, se llegó a una coyuntura electoral con una situación absolutamente inconsistente y frágil”.

Por otro lado, el entrevistado señaló que, “hemos tenido, no solo por parte de Milei, sino también del equipo economico de Juntos por el Cambio, planteos muy claros respecto a un proceso de unificación cambiaria”, que puestos en práctica, “implicaría un salto importante del tipo de cambio y a eso se le agrega un planteo de la dolarización descabellado”.

De no aparecer definiciones económicas, la tendencia alcista del tipo de cambio va a seguir

A modo de cierre, Lozano advirtió que, “si no aparecen definiciones políticas y económicas que establezcan mecanismos muy claros de regulación de la situación de otro tenor, estamos en una situación, no de incertidumbre, sino de certeza de que la tendencia alcista del tipo de cambio va a seguir su curso”.