Mariano Gorodisch: "El lunes se va a operar mucho dólar cripto porque funciona las 24 horas"

A horas del balotaje, la cotización del dólar libre está en $950. Para saber en base a qué operaciones se fijó este precio y de qué manera está funcionando el mercado, Canal E recibió al periodista de finanzas,Mariano Gorodisch quien expresó que, “es un precio artificial que el Gobierno quiere que aparezca”.

Sin actividad

Según Gorodisch, “no se está trabajando porque no hay mercado y esto se debe a que los correctas, es decir los cinco grandes corredores de cambio que son los que proveen de billetes a las cuevas, no están trabajando”. Y agregó que no van a trabajar hasta el martes, porque por primera vez hubo allanamientos a ellos, “que era intocables”.

Al ser consultado sobre qué pasará la próxima semana y cuál va a ser el día más fuerte de operaciones, el especialista sostuvo que, “el lunes feriado se va a operar mucho dólar cripto porque funciona las 24 horas”. Y añadió que se espera que el domingo a partir de las 21hs, cuando empiezan a aparecer los primeros este resultados, “se empiece a mover el dólar cripto”.

Fin del programa exportador y "empate técnico"

Gorodisch hizo referencia también a la finalización del programa de incentivo exportador en el que el 30% se puede liquidar a través del contado con liquidación. “Si no lo renuevan, qué es lo que puede llegar a pasar el martes, puede empezar a subir el dólar financiero”, continuó.

En ese mismo contexto, el entrevistado expresó que puede suceder también que el domingo “gane el tercero”. Y explicó: “Para el mercado, ‘que gane el tercero’ significa un empate, en donde se hará el escrutinio definitivo que va a empezar el martes a las 18 horas, porque son 48 horas después del cierre, y el viernes a última hora ya deberían estar los resultados”.

Para finalizar, Gorodisch agregó: “Se viene una semana clave para el mercado, en donde gane quien gane la devaluación semanal será de 1 %”.