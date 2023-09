Mariño: “Milei tiene una conexión emocional con un país que está en carne viva”

Comenzó la cuenta regresiva para las elecciones generales y la mirada está puesta especialmente en Javier Milei, quien a pesar de que desde algunos sectores intentan descalificarlo, lo fortalecen. Para hablar sobre su proceso de desarrollo y crecimiento, Canal E comunicó con la periodista Clara Mariño quien expresó que, “Milei es único en la historia de la democracia, porque es la primera vez que un outsider real domina la escena o la conversación pública en nuestro país por encima de las grandes coaliciones tradicionales que han gobernado en la Argentina”.

Según la periodista, es la primera vez que se encuentra con un candidato cuyo rating tanto en televisión como en radio, “después coincide con los votos en el año”.

Javier Milei y su estructura política

“El fenómeno Milei se debe a que viene de los medios de comunicación con una conexión enorme desde el punto de vista emocional con un país que está en carne viva”, aseguró Mariño. Y agregó: “La sociedad argentina realmente está muy dolorida y la conexión emocional con él es evidente”.

Con respecto a los dichos sobre la falta de estructura política de La Libertad Avanza, la periodista sostuvo que un sector de los empresarios más importantes de la Argentina están en un estado de enorme preocupación porque, en caso de que Milei llegue a la presidencia existe la posibilidad de que no tenga una burocracia lo suficientemente profesional para hacerse cargo del Estado y “cuando no tenés esa burocracia, se te acerca gente que no es la mejor”.

La postura de la sociedad

Para Mariño: “En un país tan decepcionado las preguntas que se plantean, para la sociedad que lo vota no tiene demasiada importancia, porque hay una conexión emocional muy fuerte; pero esa sensación de no saber hacia dónde va el país existe". Y añadió que, en ese en esos dos millones y medio de personas que no fueron a votar está esa incertidumbre.

Según la periodista, la sociedad siente que “son años de mucha frustración” y de estar sometidos a modelos de inflación permanente. “Creer que eso no tiene consecuencias es haber perdido la sensibilidad política”, aseguró.

Para finalizar, expresó: “La dirigencia tradicional perdió el sentido de la realidad y creer que la sociedad, después de pasar por una inflación, puede tener comportamientos racionales, es no conocer lo que es la opinión pública”.