Más del 70% de la Generación Z quiere cambiar de trabajo

Meses atrás, un estudio realizado por LinkedIn y CensusWide indicaba que el 72% de los trabajadores estadounidenses encuestados pertenecientes a la generación Z (de 18 a 25 años) tenían intenciones de cambiar un trabajo en los 12 meses siguientes.

El mercado laboral más joven

Para hablar sobre las tendencias y hábitos laborales de esta generación, Canal E se comunicó con la licenciada Ayelén Kalenok, quien expresó que, “esta generación es la más joven en el mercado laboral y plantean nuevas reglas sobre cuáles son las dinámicas que se dan dentro del trabajo”.

Según la entrevistada, esta generación está atravesada por la inmediatez de la tecnología y “crecieron en un mundo que les respondió desde ese lugar” y en parte “es lo que persiguen en los ambientes”.

Generación de la "inmediatez"

En ese sentido, la licenciada explicó que la Generación Z vio el planteo de los millenials (personas entre 28 y 40 años) sobre el rol del trabajo en sus vidas y “agarraron ese cuestionamiento, se lo tomaron como propio y empezaron a poner propósitos”. Y agregó:

“Son un grupo laboral que no conciben siquiera, ser parte de una organización en la cual no comparten intereses en común”.

En ese sentido, esta generación “comenzó a tener la necesidad de inmediatez” en el ámbito laboral y en muchos casos, “no están dispuestos a esperar los ritmos más lentos que tienen las compañías”.

Planteos y cambios de expectativas laborales

De esta manera, al ser un grupo que en unos años serán los de mayor edad en el mercado, “están iniciando su camino profesional planteando esta inmediatez, que muchas veces no es tan sencillo de responder por parte de las organizaciones”.

Con respecto a los planteos que están comenzando a trazar, Kalenok explicó que, en el período de selección de personal buscan “que no sean procesos muy largos y que se tenga una respuesta en breve”.

Para finalizar, expresó: “Hoy en día lo que requiere esta generación es que cambie absolutamente la flexibilidad y la variedad de oportunidades que requieren y que va a dar una respuesta más inmediata a necesidades que vienen al mercado de trabajo y que impactan”.