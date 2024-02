Matarifes: “Si no producimos más carne, el precio va a subir para el argentino"

La carne es uno de los insumos básicos de los argentinos. Sin embargo, en los últimos tiempos se hizo cada vez más inaccesible. Desde el sector apuntan a aumentar la producción con el cambio de signo político.

En este contexto, el equipo de Canal E se comunicó con Sergio Pedace, vicepresidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMYA), quien habló sobre la situación del sector cárnico.

Expectativa del sector cárnico

“En algún momento pueden darse precios al alza porque empieza a faltar hacienda”, dijo Pedace, quien luego completó: “Tenemos que tener cuidado de no seguir los precios al alza para cuidar el bolsillo”.

“Los exportadores empujan el precio y no tiene nada que ver el matarife ni el carnicero”, disparó el entrevistado. “El libre comercio es muy importante y todos nos tenemos que acomodar a este cambio, es importante ver las leyes laborales y la moneda que vamos a utilizar en breve”, añadió.

En esa misma línea, el experto dijo que el Gobierno no quiere intervenir en el mercado. “Si no producimos más carne, el precio va a subir para el argentino. No podemos seguir matando novillos de 300 kilos”, complementó.

Asimismo, el matarife dijo que “el Gobierno va a apoyar y ayudar pero la pelota está del lado del sector privado”. “En el verano se venden poco los cortes más baratos que iban para puchero y la gente se tira más a las milanesas”, detalló.

“Los matarifes tenemos previsto poder exportar, aportando al mundo y no solo al mercado interno”, detalló el experto en la materia. “Hay que sacar cargas impositivas que se van en burocracia interna y no llegan al estado”, añadió.

Finalmente, Pedace dijo que el otro gobierno hizo todo mal: “Querían cortar la res en cuatro pedazos y eso era una locura”. “Estaban en contra de lo que hacían los argentinos todos los días”, concluyó.