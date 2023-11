“Los índices accionarios de Estados Unidos están alcanzando los máximos de mitad de año”

Ya en la mitad de semana, el mercado le presta mucha atención a lo que ocurre con la inflación de Estados Unidos y se mantiene optimista ante el alcance de una desaceleración. Por otro lado, se observa el alcance máximo de las principales acciones y un dominio del sector cripto por parte de Bitcoin. Toda esa información se desarrolla en el informe realizado por Ariel Squeo, especialista en mercados internacionales.

“Desde la macro, las últimas tres semanas aproximadamente estuvieron caracterizadas por subas en los mercados internacionales”, comentó Ariel Squeo. “Se generaron con una percepción de mercado respecto a un final de ciclo de suba de tasas por parte de la FED y posibles recortes hacia el año que viene”, agregó.

Posteriormente, planteó: “Esa es la expectativa del mercado, es algo que se está preiciando en los precios pero la FED no dijo nada al respecto aún”. Luego, manifestó que, “no va a ir explícitamente a cambiar su discurso, se va a mantener firme. Hasta tanto no se pronuncie, todo esto sigue siendo expectativas de mercado”.

El mercado se mantiene expectante al dato de inflación de Estados Unidos

“La FED sigue comprometida con controlar la inflación, en el último dato tuvimos información de una desaceleración pero todavía no alcanza la zona de confort que es el 2%”, sostuvo Squeo. “Si los próximos datos de inflación siguen apuntando hacia ese nivel de desaceleración, la expectativa de mercado va a terminar siendo correcta”, completó.

Los principales índices accionarios de Estados Unidos alcanzaron los máximos de mitad de año

Por otro lado, el analista de mercados internacionales señaló: “La zona actual de los principales índices accionarios de Estados Unidos están alcanzando los máximos de mitad de año”. Sobre la misma línea, remarcó que, “algunos índices subieron un poco más, como el NASDAQ, que ya está transitando esos máximos y el S&P, que le falta un poco más. Entonces, estamos ante una zona de resistencia y puede motivar algún tipo de ajuste”.

Bitcoin sigue liderando el sector de las criptomonedas

Para finalizar, expresó: “Desde el lado de las criptomonedas, Bitcoin sigue liderando todo el sector. Está entre mínimos y máximos representativos del año pasado, entre la franja de 33.000 y redondeando valores de 50.000. En tanto no retroceda por debajo de ese nivel de referencia, está habilitando el camino hacia los 50.000”.