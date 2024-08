Miguel Ponce: “El RIGI no generó la oleada de inversiones esperada por el gobierno”

El Ministro de Economía, Luis Caputo, anunció que la alícuota del Impuesto PAIS para la importación de bienes y fletes se reducirá del 17,5% al 7,5% a partir del 2 de septiembre.

Por qué el sector de la construcción es uno de los más afectados

Para hablar sobre cómo repercutirá este medida en el, por ejemplo, sector de la construcción, Canal E se comunicó con el especialista en Comercio Exterior, Miguel Ponce, quien contó que el año pasado se importaron casi 600.000 toneladas de acero.

Según el entrevistado, en Argentina, las bobinas laminadas en caliente cuestan $1.600, mientras que en el resto de Latinoamérica rondan los $1.000, y en Asia y Europa, entre $700 y $750. Y agregó: “Esto representa una diferencia de precios del 50% entre lo que se paga en Argentina y en otras regiones”.

En ese sentido, Ponce sostuvo que, “la preocupación es máxima”, ya que esta situación afecta al acero, aluminio y muchos materiales de construcción, como el cemento, pero “hay que esperar la letra chica”. Y continuó: “El objetivo de bajar no va a estar, pero seguramente van a conseguir que no aumenten”.

Cuáles eran las expectativas por el RIGI

En cuanto al RIGI, el especialista expresó que las medidas “no generaron la oleada de inversiones esperada por el gobierno” y, ahora, “están intentando agregar más incentivos para que el blanqueo y otras políticas generen divisas, ya que no están llegando de otras fuentes”. Y siguió: “El objetivo de reducir costos no se logrará, pero podrían evitar que aumenten, lo cual ayudaría en la lucha contra la inflación”.

Por otra parte, el entrevistado informó que la construcción desea no solo medidas de apoyo, sino también que haya actividad en el sector, pero “actualmente está en crisis con una caída del 20%”. Además, sostuvo que las industrias en crisis recibirán estas medidas de manera mixta, y podría desmoralizar al personal del INTI y a otras organizaciones de control.

Y cerró: “Un aspecto positivo es la simplificación del sistema de reposición de stock para insumos importados utilizados en exportaciones industriales porque esto se digitalizará, beneficiando a más empresas, pero es esencial esperar los detalles de otras medidas antes de evaluar su impacto completo”.