Miguel Ponce: “Hay dos células de Hamas en el norte argentino”

Las protestas por ajustes salariales que se extienden en la provincia de Misiones y afecta a docentes, personal de la salud y policías, genera preocupación no solo por el cese de actividades en todos los ámbitos, sino por el peligro en las fronteras ante el cruce de terroristas.

Hamas en el norte argentino

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el economista Miguel Ponce quien expresó que, “lo más importante del problema de Misiones tiene que ver con lo internacional”.

Según el entrevistado, esta situación tiene que ver con la reputación del país porque “hay dos células de Hamas en el norte argentino que están funcionando”. Y agregó: “Una de ellas, está en la Triple Frontera y los Servicios de Inteligencia tanto de Estados Unidos, como de Israel ya le advirtieron al Gobierno Nacional”.

Cumplir el rol policial, pero todavía sin arreglos

Por este motivo, Ponce sostiene que, “si hay un lugar donde no tiene que haber problemas con la fuerza de seguridad es en Misiones”. Y continuó: “Es importante tener en cuenta esta situación porque sino, no se entiende como la ministra de Seguridad en lugar de hablar de negociar la situación salarial, dijo que lo único que no puede hacer la policía en Misiones es no cumplir con su rol policial”.

Terrorismo en latinoamérica

Al ser consultado sobre la veracidad de estas célúlas, el economista aseguró que en, “en Israel tienen claro que hay cuatro o cinco lugares en Latinoamérica donde existen estas agrupaciones”. “La preocupación es que ningún otro país de Latinoamérica se ha alineado con Israel en este conflicto”, sostuvo.

Por otra parte, Ponce explicó que, teniendo en cuenta la importancia que tiene la colectividad israelí en la Argentina, no es lo mismo Ecuador o Perú; que Argentina junto con la de Estados Unidos “son los dos lugares de mayor peso”. Y además, “el presidente estuvo allá y eso nos coloca en el medio de los posibles blancos”.

”Hay quienes dicen que las células de la Triple Frontera son conocidas desde hace rato, pero que la nueva es que está en el límite con Salta”, expresó Ponce. Y cerró: “Que las células estén activas, nos coloca en la mira de un conflicto que no es nuestro”.